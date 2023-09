Wiceprezydent Chin: Pekin za "pokojowym zakończeniem" wojny na Ukrainie

Wiceprezydent Chin Hang Zheng w przemówieniu wygłoszonym w czwartek na sesji Zgromadzernia Ogólnego ONZ zadeklarował gotowość Pekinu do "konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju" na Ukrainie. Zapowiedział szersze otwarcie jego kraju na świat i podkreślił, ze Chiny zawsze będą członkiem "wielkiej rodziny krajów rozwijających się".

Chiński wiceprezydent oświadczył, że "uzasadnione interesy bezpieczeństwa wszystkich krajów powinny być uwzględniane a suwerenność i integralność terytorialna szanowane". Dodał, że "różnice zdań i spory powinny być rozwiązywane pokojowo na drodze dialogu i konsultacji".

Nawiązując bezpośrednio do Ukrainy Han Zheng stwierdził, że "Chiny popierają wszelkie starania zmierzające do pokojowego rozwiązania kryzysu i są gotowe do dalszego odgrywania konstruktywnej roli w szybkim osiągnięciu pokoju".

Jak przypomina Reuter Pekin odmówił potępienia Moskwy za inwazję na Ukrainę rozpoczętą w lutym 2022 r. i wystąpił z własnym planem pokojowym, który jednak spotkał się z wstrzemięźliwym przyjęciem zarówno w Kijowie jak i w Moskwie.

Han oświadczył w swym wystąpieniu, że Chiny uważają się za cześć Globalnego Południa i identyfikują się z celami i wyzwaniami "mniej rozwiniętych krajów" oferując im alternatywę wobec "hegemonii Zachodu".

"Jako największy kraj rozwijający się Chiny są naturalnym członkiem Globalnego Południa. Oddychają tym samym powietrzem i dzielą tę samą przyszłość z innymi krajami rozwijającymi się" - podkreślił.

Associated Press zauważa, że luźno zdefiniowane pojęcie "Głobalne Południe", często ostatnio używane, oznacza kraje uboższe od "krajów pierwszego świata" i niekoniecznie znajdujące się na południowej pólkuli.