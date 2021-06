Wiceprzewodniczący KE: istnieje korpus wartości, który cementuje UE

Przemawiając w środę w Komitecie regionów wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas wyraził pogląd, że chociaż nie wykrystalizowała się tożsamość europejska, to kraje członkowskie UE łączy zrąb europejskich wartości, który cementuje Unię.

"Nie sądzę, żeby w Europie był już ktoś, kogo można nazwać Homo Europaeus" - powiedział Schinas zaznaczając przy tym, że "nie ma rozwiązania jednego dla wszystkich; nie ma jednego modelu człowieka europejskiego". Zarazem jednak "istnieje europejski korpus wartości" - mówił w środę w Komitecie Regionów.

"Nasze tradycje i instrumenty prawne się różnią , (...) ale jednocześnie istnieje i wiąże nas pewien korpus europejskich wartości ("corpus europeus"), o którym jest mowa w traktatach i Karcie Praw Podstawowych" - argumentował Margaritis Schinas, który w Komisji Europejskiej odpowiada za promocję europejskiego stylu życia i modelu społecznego.

Wszystkie kraje członkowskie UE "są demokracjami. Bronimy praw mniejszości. Chronimy pozycję kobiet i rodziny w społeczeństwie i w miejscu pracy. Jesteśmy na świecie najlepsi pod względem [poszanowania] praw człowieka i najlepsi, gdy chodzi o ochronę danych osobowych. Mamy uniwersalne systemy edukacji i zdrowia, opiekujemy się starszymi i nie stosujemy kary śmierci. I to wszystko nas wiąże" - podkreślił członek kolegium komisarzy.

Wywodzący się z Grecji, wiceprzewodniczący KE dodał, że niektóre z wymienionych przez niego osiągnięć można znaleźć także gdzie indziej na świecie, ale wszystkie razem występują w jednym tylko miejscu na świecie, tj. w Unii Europejskiej.

Jeśli spojrzeć na europejską historię, od czasu bitew pod Salaminą, Maratonem i Termopilami aż po dzień dzisiejszy, wróg cywilizacji europejskiej "jest zawsze taki sam" - mówił Schinas. "To są ci, którzy chcą zniszczyć to, co sobą reprezentujemy. Mogą mieć różne imiona, ale zawsze jest to ten sam wróg. W ten sam sposób grecka cywilizacja i demokracja były cierniem w oku autokratów z krajów sąsiednich, którzy chcieli je zniszczyć. I dziś też to drażni, dlatego (wrogowie) chcą, żeby nam się nie udało, dlatego walczą z nami poprzez dezinformację, fake news, zagrożenia hybrydowe itd." - oświadczył.

"Unia Europejska nie jest tylko rynkiem. Jest czymś więcej" - przekonywał Schinas. Jak zauważył, szefowie państw i rządów w Radzie Europejskiej w zeszłym tygodniu po raz pierwszy od lat dyskutowali właśnie o korpusie europejskich wartości i zgodzili się, że są one kluczowe. "Po raz pierwszy też Rada Europejska poświęciła czas na dyskusję o wartościach" - powiedział dodając, że konkluzjach zaznaczono, iż "Unia nie jest tylko (jednolitym) rynkiem, ale jest też wspólnotą wartości" - podkreślił.

Wiceprzewodniczący KE zacytował w tym kontekście słowa wokalisty irlandzkiego zespołu U2 Bono: "Europa to myśl, która powinna stać się uczuciem". Grecki polityk rozwinął tę cytatę, mówiąc: "Europę często mamy w głowie, jest wokół nas, ale może stać się czymś więcej, kiedy zaczniemy ją w sobie czuć".

Jednym ze sposobów wzmocnienia poczucia wspólnoty i łączącego nas systemu wartości jest promocja dziedzictwa kulturowego w Europie, które jest dobrem wspólnym i powinno być chronione pod "parasolem kultury europejskiej pozwalającym dbać o te skarby" - zaznaczył.

Z Brukseli Mateusz Kicka