Wiceszef KE: to co dzieje się na naszej wschodniej granicy to nie jest kryzys migracyjny; to zagrożenie hybrydowe

To co dzieje się na naszej wschodniej granicy to nie jest kryzys migracyjny. To zagrożenie hybrydowe, szczególnie okrutne i haniebne, sponsorowana przez państwo instrumentalizacja tysięcy emigrantów - powiedział w środę podczas debaty w europarlamencie wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

Podkreślił, że Polska, Litwa i Łotwa zostały doświadczone kryzysem bezpieczeństwa.

"Będziemy stosować zasadę, że jeśli któreś z państw jest atakowane, to atakowani są wszyscy. To co dzieje się na naszej wschodniej granicy to nie jest kryzys migracyjny. To zagrożenie hybrydowe, szczególnie okrutne i haniebne, sponsorowana przez państwo instrumentalizacja tysięcy emigrantów przez ostatniego dyktatora Europy (Alaksandra Łukaszenki) dla celów politycznych. To jest nie do zaakceptowania" - powiedział Schinas.

Wskazał, że odpowiedź UE na działania reżimu była natychmiastowa. Składają się na nią m.in. pomoc humanitarna, sankcje i zawieszenie porozumienia dotyczącego wiz z Białorusią. "Zaproponowaliśmy nowe ramy, które pozwolą nam przyjąć środki przeciwko jakimkolwiek przewoźnikom ułatwiającym przemyt ludzi do Unii Europejskiej" - powiedział wiceszef KE.