Wiceszef KE: to nie jest kryzys migracyjny, to jest kryzys bezpieczeństwa

To nie jest kryzys migracyjny. To nie jest kwestia migracji. To kryzys bezpieczeństwa - powiedział wiceszef KE Margaritis Schinas podczas debaty w PE w Strasburgu dot. Białorusi i kryzysu na granicy. Jak dodał, chodzi o destabilizację Unii Europejskiej.

"Musimy nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć, czym są te działania: zdecydowaną próbą wywołania ciągłego i przedłużającego się kryzysu, jako części szerszego, wspólnego wysiłku na rzecz destabilizacji Unii Europejskiej, testującego jej jedność i determinację. To nie jest kryzys migracyjny. To nie jest kwestia migracji: to kryzys bezpieczeństwa" - wskazał Schinas.

"Granice Polski są testowane. Granice Litwy, Łotwy także. Ale to są granice Europy. Wyzwanie dla jednego jest wyzwaniem dla wszystkich. UE zdecydowanie potępiła i nadal zdecydowanie potępia tę instrumentalizację ludzi. Rada Europejska zidentyfikowała to zagrożenie na posiedzeniach w czerwcu i październiku. A przewodnicząca von der Leyen stanęła przed tą izbą we wrześniu i powiedziała jasno, że nie będzie to tolerowane" - dodał wiceszef KE.