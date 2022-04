Wiceszef MSZ: apelujemy do niemieckich polityków o embargo na ropę i gaz z Rosji

Decyzje o nałożeniu sankcji na sektor energetyczny, embargo na ropę i gaz konieczne są, by zatrzymać rosyjską agresję. I o to apelujemy do niemieckich polityków - powiedział we wtorek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Potrzebne są nie tylko deklaracje, ale czyny - dodał.

Wiceminister podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej w Berlinie, że dotychczas podjęte decyzje o sankcjach tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę, "decyzje, które zostały podjęte po zabiegach polskiej dyplomacji na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, przyniosły krótkoterminowe efekty". "Ale to cały czas jeszcze w kontekście podejmowanych decyzji zbyt mało i zbyt wolno" - ocenił.

Dlatego - jak mówił - "nie ustajemy w naszych działaniach". "I także nasza wizyta tutaj, z panem ministrem Piotrem Müllerem, rzecznikiem rządu, poprzedzająca popołudniową wizytę pana premiera Mateusza Morawieckiego służy kolejnym rozmowom w ministerstwie spraw zagranicznych Niemiec, w parlamencie niemieckim, z posłami, aby przedstawiać nasze argumenty, apelować o ścieżkę akcesji do UE dla Ukrainy, taka decyzja otwarcia tej ścieżki powinna być podjęta" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Według niego, trzeba wspierać Ukrainę nie tylko humanitarnie, ale także, jeśli chodzi o dostawy broni. "Dzisiejsza informacja z poranka o tym, że rząd niemiecki zdecydował się na pierwsze dostawy broni pancernej czołgów lekkiego typu Leopard dla Ukrainy, to jest krok we właściwym kierunku" - ocenił wiceszef MSZ. Ale - jak zaznaczył - "cały czas krok po pierwsze niewystarczający". "Krok, za którym muszą pójść kolejne decyzje" - podkreślił.

Zdaniem wiceministra potrzebne są dalsze ruchy, sankcje na sektor energetyczny, embargo na ropę i gaz. "Te decyzje są konieczne, żeby zatrzymać rosyjską agresję. I o to apelujemy do niemieckich polityków. Potrzebne są nie tylko deklaracje ze strony niemieckich polityków, ale potrzebne są czyny. Muszą być one szybkie i bardziej zdecydowane" - podkreślił Szynkowski vel Sęk.