Wiceszef MSZ Chin: Liczba nowych zakażeń koronawirusem poza Hubei spada 12 dzień z rzędu

Liczba nowych zakażeń koronawirusem poza prowincją Hubei w środkowych Chinach spada 12 dzień z rzędu, w kraju ponad 8 tys. pacjentów zostało wyleczonych i wypuszczonych ze szpitali - oświadczył w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wiceszef MSZ Chin Qin Gang.

Dodał, że niektóre państwa przesadzają, nakładając ograniczenia dotyczące podróży do Chin i handlu z jego krajem.

Jak zaznaczył, wpływ epidemii koronawirusa na chińską gospodarkę będzie krótkoterminowy i tymczasowy. Wiceminister dodał, że chińskie władze są przekonane, iż epidemia koronawirusa rychło się skończy, a gdy tylko to nastąpi, popyt powróci, a gospodarka się odbije - podała agencja Reutera.

Według najnowszych danych chińskiej państwowej komisji zdrowia bilans ofiar śmiertelnych w Chinach kontynentalnych wzrósł do 1523, całkowita liczba zakażonych wirusem, w tym głównie w Hubei, wynosi 66 492, a wyleczonych 8096. Poza Chinami kontynentalnymi liczba osób zakażonych koronowirusem wynosi ok. 600, spośród których trzy zmarły - w Hongkongu, Japonii i na Filipinach. Najwięcej zakażonych jest w Japonii - 262, Singapurze - 67 i w Tajlandii - 34. Koronawirusa wykryto w ok. 30 krajach.

Sobota jest drugim dniem trwającej do niedzieli 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) z udziałem ponad 500 wysokiej rangi przedstawicieli polityki, gospodarki, nauki i ruchów obywatelskich z całego świata.