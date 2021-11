Wiceszef MSZ Jabłoński: cała UE wyraża solidarność i wsparcie dla Polski w związku z sytuacją na granicy

Cała Unia Europejska wyraża obecnie wsparcie i solidarność dla Polski w związku z kryzysem bezpieczeństwa na granicy z Białorusią - powiedział w piątek w Brukseli wiceszef MSZ Paweł Jabłoński po posiedzeniu unijnych ministrów odpowiadających za politykę rozwojową.

"(W rozmowach) ze wszystkimi osobami, z którymi rozmawiałem, przewijało się jednogłośne podejście: wsparcie dla Polski. Wdzięczność, że robimy to, co robimy przy wschodniej granicy, w sposób skuteczny. Że jesteśmy państwem, które wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Solidarność i wsparcie to jest dziś ten język, który słyszymy zewsząd. Bardzo się cieszę, że tak jest, że cała Unia Europejska - jako instytucje unijne i wszystkie państwa UE - wyrażają w tej sprawie z Polską pełną solidarność i wsparcie" - oznajmił Jabłoński.

"Bardzo się cieszę, że ta nasza ciężka praca dyplomatyczna doprowadziła (do tego), że to jest temat numer jeden, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Europy. (...) Jestem przekonany, że jeśli taka potrzeba się pojawi, jeżeli ten kryzys nie zostanie rozwiązany w sposób efektywny i szybki, to z pewnością będzie gotowość w Unii Europejskiej do dalszych działań" - dodał, pytany o sankcje wobec Białorusi.

Wiceminister zwrócił również uwagę, że we Wspólnocie panuje "w zasadzie pełna zgodność", że należy walczyć z przyczynami migracji.

"Bo to, co dzieje się na naszych wschodnich granicach, to oczywiście jest kryzys sztucznie wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę. To, że on ściąga dziesiątki tysięcy ludzi z krajów Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej, Azji Środkowej, to jest oczywiście zaplanowana operacja polityczna. Ale to, że on tych ludzi ściąga, wynika także z tego, że może docierać do (tych) osób. Może zachęcać je, przedstawiając im fałszywe wizje nadziei na to, że mogą (one) łatwo dostać się do Unii Europejskiej. To (z kolei) wynika także z tego, że w wielu tych krajach mamy dziś do czynienia z ogromnymi problemami rozwojowymi" - analizował.

"Żadne państwo (...) nie mówi przy unijnym stole, że należy otwierać granice, że należy ułatwiać migrację. Konsekwentne stanowisko takich państw jak Polska pomogło dziś zrozumieć także tym politykom, którzy byli w błędzie jeszcze kilka lat temu, że ta polityka otwartych granic do niczego nie prowadzi" - podkreślił.

Zdaniem Jabłońskiego skutecznie prowadzona polityka rozwojowa może w sposób efektywny zmniejszać presję migracyjną i krąg ludzi, którzy mogą być zainteresowani działaniami Łukaszenki.

Dopytywany, czy UE rozważa wywieranie presji na kraje pochodzenia migrantów przy wykorzystaniu instrumentów polityki rozwojowej, wiceszef MS RP odparł: "Z całą pewnością ta polityka łączy się z całokształtem relacji politycznych, dwustronnych i wielostronnych. Jeżeli mamy do czynienia z państwami, które odcinają swoim mieszkańcom dostęp do pomocy humanitarnej, odcinają część mieszkańców od możliwości wykorzystania tych elementów infrastruktury, które powstają za pieniądze z unijnej czy polskiej polityki rozwojowej, to oczywiście działania różnego rodzaju mogą być podejmowane".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz