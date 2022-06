Wiceszef MSZ Marcin Przydacz dla "Welt am Sonntag": potrzebne są dalsze sankcje wobec Rosji

Polska wzywa do siódmego pakietu sankcji wobec Rosji. "Szósty pakiet sankcji mocno uderzył w Rosję. Ale nie byliśmy w stanie wystarczająco osłabić Putina i jego machiny wojskowej. Potrzeba więc dalszych i ostrzejszych sankcji" - powiedział gazecie "Welt am Sonntag" wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz.

"Staramy się przekonać naszych partnerów w Europie do wprowadzenia dalszych sankcji wobec Moskwy. Jako Europejczycy musimy tutaj działać w sposób skoordynowany" - zaznaczył Przydacz, który, jak zauważa gazeta, "jest uważany za jednego z najbardziej aktywnych i cenionych na arenie międzynarodowej polskich dyplomatów". W ministerstwie odpowiada za bezpieczeństwo i politykę wschodnią, w tym za relacje z Białorusią i Ukrainą. "Odgrywa on zatem kluczową rolę w obecnym kryzysie" - napisał "Welt am Sonntag".

"Chodzi o rozszerzenie sankcji. Z naszego punktu widzenia siódmy pakiet sankcji musi zostać wprowadzony jak najszybciej. Musimy utrzymywać presję" - powiedział z kolei rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina. "Robimy postępy, cieszymy się poparciem naszych partnerów bałtyckich i mamy nadzieję, że pozostali Europejczycy również zgodzą się na ostrzejsze sankcje wobec Rosji" - dodał.

Jak może wyglądać nowy pakiet? - stawia pytanie niemiecki dziennik. "Chcemy całkowicie wstrzymać eksport europejskich technologii do Rosji" - wyjaśnił Przydacz. Dotyczy to również produktów cywilnych, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych. Wiceminister doprecyzował, że ma tu na myśli tzw. towary podwójnego zastosowania.

"Ponadto - kontynuował Przydacz - musimy podjąć bardziej zdecydowane działania przeciwko rosyjskim bankom oraz rosyjskim kanałom propagandowym i dezinformacyjnym".

Zachodni dyplomaci spodziewają się, że rząd w Warszawie podniesie postulat jeszcze ostrzejszych sankcji na poniedziałkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu. Na razie nie jest spodziewana decyzja w tej sprawie. Jednak kwestia ta prawdopodobnie pozostanie w programie prac europejskich - pisze gazeta.

Z Berlina Berenika Lemańczyk