Wiceszef MSZ Mularczyk: pracujemy nad rezolucją RE w sprawie indywidualnych odszkodowań wojennych od Niemiec

"Pierwszy raz w Radzie Europy mówimy o braku otwartej drogi dla ofiar i ich rodzin do uzyskiwania indywidualnych odszkodowań od Niemiec za straty spowodowane II wojną światową. Pracujemy nad rezolucją w tej sprawie" – powiedział PAP wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk po seminarium: „Kwestia prawa do sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia oraz dostępu do sądów i rzetelnych procesów dla wszystkich ofiar niemieckiej agresji w czasie II wojny światowej”.

"Projekt rezolucji (nr 15690) został wysłany do Komisji Prawnej i Praw Człowieka. Mamy nadzieję, że ta rezolucja doprowadzi do umiędzynarodowienia sprawy odszkodowań na forum, które służy obronie praw człowieka i godności człowieka. Chcemy stworzyć poważny dokument, który będzie podstawą w przyszłości dla rządu niemieckiego do wypłat odszkodowań zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka" - poinformował PAP minister Mularczyk.

"Temat niemieckich odszkodowań wojennych budzi zainteresowanie polityków oraz wielu ambasadorów RE, liczymy na współpracę. Cieszę się, że także grecki ambasador obiecał wsparcie naszych działań i współpracę w przyszłości" - stwierdził Mularczyk.

"Nie można budować sprawiedliwej Europy bez rozliczenia sprawców wobec ofiar z popełnionych zbrodni" - dodał wiceszef MSZ, odwołując się do toczącej się wojny w Ukrainie i przyszłych odszkodowań dla Ukraińców od Rosji.

Kwestie braku drogi sądowej dla ofiar i właściwych odszkodowań zostały po raz pierwszy poruszone na forum Rady Europy, a uczestnicy seminarium obiecali zorganizowanie podobnych seminariów w Rzymie i w Atenach - zdradził minister Mularczyk.

Zapytany o wsparcie Włoch dla działań Polski w zakresie uzyskania odszkodowań minister Mularczyk stwierdził, że na poziomie prawnym jest to możliwe i że tą kwestią zainteresowani są dyplomaci różnych krajów.

z Paryża Katarzyna Stańko