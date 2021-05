Wiceszef MSZ o wydarzeniach na Białorusi: konieczna twarda odpowiedź świata zachodniego

- Mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi i nieakceptowalnymi działaniami ze strony państwa i służb białoruskich - tak podczas EEC Online komentował bieżące wydarzenia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak zapowiedział, ta sprawa będzie miała swoje dalsze konsekwencje.

Konieczna twarda odpowiedź na działania Moskwy

- Ta przestrzeń jest kontrolowana przez Rosję, dlatego i tym razem Moskwa musiała mieć pełną świadomość tego, co się wydarzyło. Te sprawy będą oczywiście badane. Prokurator Generalny RP już podjął decyzję o wszczęciu śledztwa. Podobne działania podjęła strona litewska - mówił Marcin Przydacz.Jego zdaniem jednak reakcja na wydarzenia na Wschodzie partnerów europejskich, a nawet szerzej, całego zachodniego świata, musi być wspólna i skoordynowana.- Doszło do naruszeń powszechnie obowiązujących procedur przewidzianych prawem międzynarodowym. Dlatego powraca sprawa kolejnej transzy sankcji dla Białorusi - dodał wiceminister.Na pytanie o politykę Unii i Polski wobec agresywnych działań Rosji, Marcin Przydacz ponownie podkreślił znaczenie wspólnej reakcji świata zachodniego.- Dyskusja wokół polityki Rosji toczy się równolegle na forum NATO i Unii Europejskiej. Uważamy, że bez twardej odpowiedzi świata zachodniego Moskwa będzie kontynuować agresywne działania natury militarnej, jak te u granic Ukrainy. Mamy informacje, że zapowiedziana przez ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu decyzja o wycofaniu wojsk z tego terenu dotyczy tylko samych żołnierzy. Sprzęt w dużej mierze pozostał na granicach Ukrainy, w okolicach Donbasu i na Krymie, co oczywiście ma bardzo destrukcyjny wpływ na poziom bezpieczeństwa w tej części kontynentu - mówił podczas EEC Online Marcin Przydacz.Jak dodał, do tego dochodzi kontynuacja szeregu działań natury hybrydowej, mających na celu podzielenie państw regionu.- Na to nigdy zgody nie będzie. Powinniśmy twardo odpowiadać na te agresywne kroki i robimy to, mając jednocześnie nadzieję, że toczące się rozmowy w różnych formatach z Moskwą przyniosą deeskalację jej działań - wyjaśniał wiceminister, dodając, że tu Polska liczy także na aktywną politykę amerykańską.- Mam nadzieję, że zapowiadana wielokrotnie przez prezydenta Bidena asertywna polityka USA wobec Rosji będzie realizowana - mówił wiceminister, dodając, że póki co decyzje amerykańskiej administracji, chociażby te dotyczące projektu Nord Stream 2, powodują, że Rosja nie czuje się zmuszona do zrobienia kroku wstecz.Podczas rozmowy w ramach EEC Online wiceminister Marcin Przydacz mówił także o dalszych losach porozumienia inwestycyjnego Unii Europejskiej z Chinami (CAI) po wstrzymaniu jego ratyfikacji przez Parlament Europejski i przyszłości bilateralnych stosunków chińsko-polskich.Więcej w rozmowie wideo.