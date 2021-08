Wiceszef MSZ Przydacz: najważniejsze, że Cimanouska nie została wywieziona na Białoruś

Dla nas najważniejsze było, by uniemożliwić wywiezienie Krysciny Cimanouskiej na Białoruś wbrew jej woli - powiedział we wtorek brytyjskiej stacji Sky News wiceszef MSZ Marcin Przydacz. To, gdzie będzie chciała kontynuować karierę sportową, zależy od niej, w Polsce jest mile widziana - podkreślił.

Jak wyjaśnił, ponieważ Cimanouska trenuje w Austrii i tam jest jej trener, ma ona wiele możliwości kontynuowania kariery sportowej i to od niej oraz od jej męża zależy, czy pozostaną w Polsce, czy też udadzą się do innego kraju w Europie.

"W Polsce jest bardzo mile widziana, zaoferowaliśmy jej możliwości kontynuowania kariery w Polsce, ale najważniejsze dla nas było powstrzymanie działań mających wywiezienie jej do kraju wbrew własnej woli i to zostało zrobione, bo (Cimanouska) ma możliwość bezpiecznego przybycia do Polski" - powiedział Przydacz.

Odpowiadając na pytanie, czy sportsmenka może się czuć w Polsce bezpieczna, wiceszef MSZ wskazał, że w Polsce mieszkają tysiące Białorusinów, a wielu z nich opuściło ojczyznę z powodów politycznych i polskie władze robią wszystko, co możliwe, aby zapewnić im, że nie dosięgną ich tajne służby Białorusi czy innych krajów. Wskazał jednak, że żaden kraj Unii Europejskiej czy NATO nie jest pod tym względem w pełni bezpieczny; przypomniał zabójstwo Aleksandra Litwinienki w Londynie, próbę otrucia Siergieja Skripala w Salisbury czy morderstwa dokonane przez rosyjskich agentów w Berlinie.

Podkreślił, że od czasu wybuchu kryzysu po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu zeszłego roku Polska wydała ponad 120 tys. wiz dla Białorusinów, w tym większość z powodów politycznych, ponieważ nie czuli się oni bezpiecznie w swoim kraju, a co tydzień, co miesiąc przyjeżdżają kolejni.

"Wszyscy są mile widziani, jesteśmy sąsiadami, dzielimy wspólną historie, ale naszą nadzieją jest, że ten kryzys na Białorusi się skończy, że Alaksandr Łukaszenka i inni członkowie władz w Mińsku zaczną dialog z opozycją i zostanie znaleziony sposób (na to), jak wyjść z tego kryzysu i jak rozpocząć demokratyzację. Jesteśmy gotowi pomóc, UE jest gotowa pomóc, ale wszystko zależy od białoruskich władz - i oczywiście od Moskwy, bo to Moskwa aktywnie wspiera Łukaszenkę" - powiedział Przydacz.

Przypomniał, że UE podjęła już wiele działań, obejmując sankcjami Łukaszenkę, innych członków reżimu odpowiedzialnych za sfałszowanie wyborów, a także przedsiębiorstwa, i jeśli te działania nie spowodują żadnych pozytywnych zmian, ta polityka powinna być kontynuowana. "Ale powinniśmy także wspierać społeczeństwo obywatelskie i wolne media. To właśnie robimy, finansując niezależne media i tysiące aktywistów społeczeństwa obywatelskiego przebywających w Polsce. Ale moim oczekiwaniem byłoby zachęcenie wszystkich zachodnich demokracji, by były odrobinę bardziej aktywne" - zaznaczył Przydacz.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński