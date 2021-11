Wiceszef MSZ Przydacz: Wielka Brytania podziela naszą ocenę sytuacji na granicy

Polska i Wielka Brytania zgadzają się w ocenie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i w tym, że należy na to patrzeć w szerszym kontekście bezpieczeństwa europejskiego - mówił PAP podsumowując czwartkową wizytę w Londynie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Wiceszef MSZ spotkał się ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami - Wendy Morton, odpowiadającą m.in. za politykę wschodnią, oraz Jamesem Cleverlym, do którego kompetencji należą sprawy bezpieczeństwa, a także region Bliskiego Wschodu, skąd pochodzi większość migrantów. Ponadto udzielił dwóch wywiadów stacji BBC, w których przedstawił polski punkt widzenia na kryzys migracyjny oraz rolę Białorusi i Rosji w jego wytworzeniu.

"Zarówno my, jak i nasi brytyjscy partnerzy spoglądamy na to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej w szerszym kontekście sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, patrząc też na to, co się dzieje wokół Ukrainy, na szantaże gazowe, do jakich dochodziło niedawno wobec Mołdawii, i w ogóle na sytuację na rynku razu. Należy na to wszystko patrzeć przez pryzmat polityki rosyjskiej i co do tego oceny są absolutnie zbieżne" - powiedział Marcin Przydacz.

Podkreślił, że zbieżna jest także obecna sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i jego rozmówcy mieli świadomość, iż jest to operacja hybrydowa, w której z jednej strony ma miejsce instrumentalizacja migracji, a z drugiej - szereg działań dezinformacyjnych.

"Zgodziliśmy się, że kluczowe jest tutaj utrzymanie jedności świata zachodniego wobec tego typu agresywnych kroków, a także, że trzeba ciągle wspólnie monitorować sytuację, nie tylko w kontekście tego, co robi Mińsk, ale również w kontekście tras przerzutowych migrantów" - mówił wiceszef polskiej dyplomacji.

Wyjaśnił, że podczas spotkania z Cleverlym, który jest odpowiedzialny za brytyjskie kontakty z krajami Bliskiego Wschodu, rozmawiał też o tym, aby uczulać rządy tych państw, by nie dochodziło do sytuacji, w których ich obywatele są instrumentalnie traktowani i wykorzystywani przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

"Cieszy mnie, że bez względu na szerokie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w różnych częściach świata, ma ona pełną świadomość zagrożenia stabilności we wschodniej Europie, wynikającego z polityki Mińska wpieranego przez Rosję oraz działań rosyjskich" - podkreślił Marcin Przydacz.

Jak dodał, rozmawiał też na temat gazociągu Nord Stream 2 i powtórzył polską ocenę, że jest to jest dodatkowy instrument, który będzie miał w rękach Władimir Putin. "Jak można było usłyszeć ostatnio choćby z ust Borisa Johnsona, rozumieją, że rynek gazu jest miejscem, na którym Rosja chce rozgrywać swoją grę polityczną, więc będziemy tutaj się wzajemnie konsultować. Brytyjczycy doceniają też działania Polski w celu dywersyfikacji dostaw, to, że zawczasu przygotowywaliśmy się, aby zmniejszać ewentualną zależność od kierunku wschodniego, budując Baltic Pipe, a wcześniej terminal LNG" - wskazał wiceszef polskiej dyplomacji.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński