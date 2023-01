Wiceszef Sejmu Litwy uważa, że należy upublicznić dane firm, które nadal handlują z Rosją

Dane litewskich firm handlujących z Rosją i innymi państwami-agresorami powinny być upublicznione .

Dane litewskich służb statystycznych pokazują, że wartość litewskiego eksportu do Rosji w pierwszym kwartale ubiegłego roku wyniosła 772 mln euro wykluczając eksport energii elektrycznej, natomiast w trzecim kwartale - osiągnęła 856 mln euro.

-Należy ujawnić firmy, które nadal aktywnie handlują (z Rosją i z Białorusią ). Nie można tego tolerować- powiedział w piątek w wywiadzie dla rozgłośni Żiniu Radijas wiceprzewodniczący Sejmu Litwy Andrius Mazuronis.

Liczba firm prowadzących eksport do Rosji zmniejszyła się z kolei, eksport na Białoruś z Litwy ma się coraz lepiej

Od stycznia do października 2022 r. liczba litewskich firm prowadzących eksport do Rosji zmniejszyła się z 621 do 261. Natomiast w tym samym okresie liczba firm prowadzących eksport na Białoruś wzrosła o kilkadziesiąt - do 746.

Do Rosji litewskie firmy sprzedają głównie wyroby optyczne, instrumenty medyczne i pomiarowe, sprzęt elektryczny i sprzęt wideo, watę, filc i liny.