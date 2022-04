Wiceszefowa dyplomacji USA: Rosja nie osiąga swoich celów podczas inwazji na Ukrainę (aktualizacja)

Zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman powiedziała w czwartek w Brukseli, że Rosja nie osiąga swoich celów podczas inwazji na Ukrainę i że częściowo powodem tego są zachodnie sankcje.

"To, do czego dążymy, to strategiczna porażka (prezydenta Rosji) Władimira Putina i Kremla. I wierzę, że to już się dzieje, że bez względu na to, co się stanie Ukraina przetrwa" - oświadczyła Sherman podczas wydarzenia zorganizowanego przez brukselski think tank Friends of Europe.

Jak wskazuje Reuters, Sherman, która rozmawiała w Brukseli z sekretarzem generalnym służby zagranicznej Unii Europejskiej Stefano Sannino, nie przedstawiła konkretów na poparcie swoich wypowiedzi. Powołała się jednak na sankcje gospodarcze i kontrolę eksportu, które zostały nałożone przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię, Japonię i innych sojuszników po inwazji Rosji na Ukrainę.

"Putin stoi w obliczu strategicznej porażki z powodu sankcji, które zostały nałożone, z powodu długoterminowego wpływu, jaki będzie to miało" - powiedziała Sherman. "Mamy setki amerykańskich firm, dosłownie, które opuściły Rosję i nie wracają. (...) Putin stał się pariasem na świecie" - dodała.

Z Brukseli Łukasz Osiński