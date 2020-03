Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych V4 i Niemiec

Ministrowie spraw zagranicznych krajów grupy wyszehradzkiej (V4) i Niemiec odbyli w piątek wideokonferencję. Do rozmowy doszło z inicjatywy sprawujących prezydencję V4 Czech. Pierwotnie planowane spotkanie w Pradze zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa.

W konferencji wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych Polski - Jacek Czaputowicz, Słowacji - Miroslav Lajczak, Węgier - Peter Szijjarto, Czech - Tomasz Petrziczek oraz Niemiec - Heiko Maas.

Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w komunikacie, że ministrowie omówili takie tematy jak: priorytety niemieckiej prezydencji w radzie UE, która rozpocznie się w lipcu; stosunki UE z sąsiadami, szczególnie krajami Bałkanów Zachodnich i państwami wschodnioeuropejskimi; politykę migracyjną i azylową oraz pozycję UE jako globalnego gracza na scenie międzynarodowej.

"Ścisła współpraca między V4 a Niemcami ma kluczowe znaczenie dla Europy Środkowej, ale także dla przyszłości całej Europy" - powiedział Petrziczek. Dodał, że cieszy się, że do spotkania mogło dojść przynajmniej w formie wideokonferencji.

Poruszono również temat światowej pandemii koronawirusa, dyplomaci zgodzili się, że jest to wspólny problem europejski i globalny, a by go rozwiązać trzeba zaangażować wspólne zasoby.

Polskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało na Twitterze, że oprócz ministra Czaputowicza w wideokonferencji uczestniczył też wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, a rozmowy dotyczyły czeskiej prezydencji w grupie wyszechradzkiej i jej priorytetów, niemieckiej prezydencji w radzie UE i agendy europejskiej.

Maas napisał na swoim Twitterze, że wraz ze swoimi partnerami z V4 rozmawiał o współpracy w zwalczaniu koronawirusa.