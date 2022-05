Widmo kryzysu żywnościowego nad światem. Kazachstan może być kluczowym graczem

Jednym z niepokojących skutków wojny w Ukrainie jest spodziewane znaczące obniżenie produkcji zbóż, których napadnięte państwo było jednym z największych producentów i eksporterów na świecie. Ta sytuacja uderza nie tylko w Europe, ale również w Azję Centralną, zwłaszcza w świetle kolejnego kryzysu (po zeszłorocznym), wywołanego niedoborem wody pitnej. Azja Centralna nie może też liczyć na pomoc Rosji, która sama będzie borykać się z problemem niewystarczających własnych zasobów pszenicy. Kryzys zapewne pogłębi też decyzja władz Kazachstanu o zablokowaniu eksportu pszenicy, której dostawy zaspokajały 90 proc. popytu Tadżykistanu, 80 proc. Turkmenistanu, 40 proc. Kirgistanu i 35 proc. Uzbekistanu.

Na obszarze Azji Centralnej Kazachstan był głównym dostawcą zbóż i produktów zbożowych, pochodzących nie tylko z własnych upraw, ale w znacznej części importowanych z Rosji, ze względu na ich niższą cenę.

Wraz z wprowadzeniem w marcu przez Kreml zakazu eksportu pszenicy, ryżu, kukurydzy i jęczmienia na obszar Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), czyli do Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu, republiki centralnoazjatyckie stanęły w obliczu kryzysu żywnościowego.

O ile Kazachstan jest w stanie poradzić sobie samodzielnie bez importu pszenicy z Rosji, o tyle dla ubogich sąsiadów przyszły scenariusz może okazać się katastrofalny.

Kazachstan centralnym hubem na regionalnym rynku zbóż

Po rosyjskim zakazie, kazachskie ministerstwo rolnictwa wprowadziło ograniczenie na eksport pszenicy do 300 tys. ton miesięcznie w okresie od połowy kwietnia do połowy lipca. To ograniczenie znajdzie swoje negatywne odbicie w całym regionie, zważywszy że republika rocznie eksportowała ponad 8 mln ton pszenicy.

Decyzja władz w Nur-Sułtan była spowodowana naciskami firm młynarskich zrzeszonych w Związku Producentów Zbóż w Kazachstanie, którzy alarmowali o gwałtownie zmniejszających się zasobach zbóż i realnej groźbie zaprzestania przez nich produkcji mąki. Kazachski przemysł przetwórstwa zbożowego musiał więc całość produkcji oprzeć na rodzimych dostawach, droższych od rosyjskich, których cena skupu oczywiście jeszcze dodatkowo wzrosła. To w konsekwencji przekłada się na ceny produktów finalnych, napędzając inflację i zwiększając wydatki gospodarstw domowych na koszyk dóbr podstawowych.

Sąsiedzi Kazachstanu mocniej odczują deficyt zbóż

O ile Kazachstan jest w stanie poradzić sobie samodzielnie bez importu pszenicy z Rosji, o tyle dla ubogich sąsiadów przyszły scenariusz może okazać się katastrofalny. Przykładowo ubogi Tadżykistan importował ok. 1 mln ton pszenicy z Kazachstanu, co pokrywało 94-96 proc. rocznego zapotrzebowania republiki. Jeśli więc kazachskie ograniczenia, a nie wykluczone, że nawet całkowity zakaz eksportu tego zboża zostanie wprowadzony w lipcu, to Duszanbe stanie przed faktycznym widmem głodu, bowiem nie bardzo ma możliwość uzupełniania tak dużego deficytu. Niezależnie od tego czy i jak prezydent E. Rahmon wybrnie z tej sytuacji, to ceny podstawowych produktów zbożowych gwałtownie wzrosną. A to dla ubogiego społeczeństwa (średnie wynagrodzenie nie przekracza 100 USD miesięcznie) oznacza bardzo trudny rok.

Trudności żywnościowe dotkną też Uzbekistan, który jest największym importerem kazachskiej pszenicy, zaspokajającej prawie 35 proc. popytu tej 35-milionowej republiki. Eksportowe restrykcje Nur-Sułtan poważnie zagroziły bezpieczeństwu żywnościowemu Uzbekistanu, które wymaga importu 600 tys. ton zboża, a może liczyć tylko na 100 tys. ton od Kazachstanu. Deficyt pogłębią też zbiory niższe od oczekiwanych . O ile w okresie 2020-21 wyniosły 6,2 mln ton, o tyle w tym szacuje się je na 5,5 mln ton (rok produkcyjny kończy się 30 czerwca).

Szczególnie silnie turbulencje na rynku zbóż odczują Turkmeni. Republika już od ponad roku pogrążona jest w pogłębiającym się kryzysie żywnościowym, na granicy katastrofy humanitarnej. Turkmenistan importuje z Kazachstanu ok. 80% pszenicy i choć podczas wizyty w Aszchabadzie w październiku 2021 prezydent Tokajew obiecywał utrzymanie dostaw ze względu na trudną sytuację republiki, to w obecnych warunkach może słowa nie dotrzymać.

Może się wydawać, że w relatywnie najlepszej sytuacji znalazł się Kirgistan, który kupuje w Kazachstanie „tylko” 40 proc. potrzebnej pszenicy. Problem w tym, że jeszcze więcej republika sprowadzała bezpośrednio z Rosji. To oznacza, że Kirgistan musi się liczyć z co najmniej 50% deficytem pszenicy. Władze w Biszkeku liczą jednak, że do końca kwietnia Rosja dostarczy jeszcze ostatnią dostawę 450 tys. ton pszenicy. Jeśli to jednak nie nastąpi, to uboga republika znajdzie się w podobnej sytuacji jak Tadżykistan.

Czy Kazachstan stanie się głównym rozgrywającym na globalnym rynku zbóż

Niedługo po wprowadzeniu blokady eksportu zbóż, Rosja zdecydowała o uchyleniu „furtki”. Państwa EUG będą mogły nabywać zboża, ale po uzyskaniu autoryzacji na każdorazowy ich zakup. Póki co nie zostało określone który rosyjski organ i według jakich reguł ma przyznawać zgodę na eksport. Osobną kwestią pozostaje cena zakupu, która zapewne będzie dużo wyższa od dotychczasowej. W sytuacji zagrożenia Rosja niespecjalnie dba o swój wizerunek w tej newralgicznej strefie wpływów, być może licząc na to, że społeczne niezadowolenie wywołane niedoborem żywności i jej wysokimi cenami uderzy bezpośrednio we władze republik i nie zostanie powiązane z agresją rosyjską na Ukrainę.

Teoretycznie deficyt zbóż w regionie stanowi szansę na wzmocnienie pozycji Chin, które mogłyby dostarczyć pszenicę do najbardziej potrzebujących republik. Jednak ten ruch Pekinu jest mało realny, zważywszy że Państwo Środka jest jednym z beneficjentów kazachskiego eksportu zbóż i również ucierpi na wprowadzonych limitach eksportowych. Deficyt kazachskiej pszenicy obejmie też Turcję, Iran i Afganistan, a nawet Azerbejdżan, Armenię i Gruzję, choć w znacznie mniejszej skali niż Azję Centralną.

W dłuższej perspektywie Kazachstan może jednak stać się głównym dostawcą pszenicy dla tych krajów, nawet bez importu z Rosji, choć będzie to okupione jej wyższą ceną (już w kwietniu cena skoczyła ze 112 tys. tenge na 150 tys. za tonę). Obecny areał upraw nie wykorzystuje bowiem całego dostępnego obszaru, głównie ze względu na nieopłacalność wobec tańszego importu z Rosji.

Kluczowe dla rozwoju eksportu jest jednak zapewnienie ciągłości dostaw z wyłączeniem szlaków kolejowych biegnących przez Rosję. Kazachstan ma taką możliwość poprzez wykorzystanie nowoczesnych portów kaspijskich w Aktau i Kuryku, a dalej liniami kolejowymi do Turcji, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Polski (tzw. korytarzem środkowym, czyli Transkaspijskim Szlakiem Transportu Międzynarodowego).

Póki co jednak, Kazachstan stanął przed wyzwaniem, jakim jest zapewnienie stabilności zbiorów zbóż, które w zeszłym roku były niższe o 18 proc. niż w 2020. Główną przyczyną tego regresu była susza spowodowana niedoborem wody w górnym biegu rzek, zwłaszcza w Kirgistanie. Przewidywania kirgiskiego ministerstwa energetyki w kwestii stanu wód wskazują, że sytuacja w tym roku może jeszcze się pogorszyć, a to przełoży się na przedłużenie i być może pogłębienie kazachskich restrykcji eksportowych. Konsekwencją będzie rosnący deficyt zbóż nie tylko w regionie, ale i w Chinach, Turcji i Azji Południowo-wschodniej.

