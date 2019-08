Większa dywersyfikacja polskiego eksportu

W pierwszym półroczu 2019 r. wartość sprzedaży zagranicznej polskich towarów osłabła, w porównaniu do tego samego okresu 2018 r. Głównym powodem jest pogorszenie koniunktury w krajach UE, dokąd trafia gros polskich towarów (80 proc.). Pozytywnym zjawiskiem jest większy w tym roku eksport na rynki pozaunijne.

Według danych GUS, w pierwszym półroczu 2019 r. wartość sprzedaży zagranicznej polskich towarów wyniosła 115,2 mld euro. To o 7,6 mld euro więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. o 4,3 proc. Jednak tempo wzrostu eksportu zmalało, bowiem rok temu wynosiło 5,7 proc.

Zdaniem analityków, należało się spodziewać zwolnienia tego tempa, głównie z powodu pogarszającej się koniunktury zewnętrznej.- Nadal zagrożeniem dla eksportu jest twardy Brexit, ale i skutki wzrostu protekcjonizmu w wymianie handlowej na świecie, co w przypadku USA i Chin przybrało postać wojny handlowej – uważa Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału firmy Akcenta, obsługującej transakcje eksporterów i importerów - Pomimo tych niesprzyjających okoliczności eksporterzy potrafili utrzymać rosnący poziom sprzedaży.W tym roku zdecydowanie spowolnił eksport polskich towarów do Niemiec, bowiem w I półroczu wzrósł tylko o 1,7 proc. Jeszcze silniej wyhamowała sprzedaż do Czech, do zaledwie 0,4 proc. w porównaniach rdr, trzeciego najważniejszego partnera gospodarczego Polski.– Republika Czeska jest jeszcze mocniej niż Polska powiązana gospodarczo z Niemcami, zatem słabsza koniunktura w Niemczech odbija się na gospodarkach ważnych odbiorców polskiego eksportu – zauważa Radosław Jarema.Patrz też: Powieje optymizmem w handlu zagranicznym Polski Jego zdaniem, polscy eksporterzy dostrzegają ryzyko, jakie wiąże się z nadmiernym uzależnieniem od koniunktury w UE (trafia tam ok. 80 proc. całego polskiego eksportu) i potrafili mocniej rozwijać sprzedaż na inne rynki.Najbardziej znaczącymi kierunkami są pod tym względem USA i Rosja. Wartość wywozu do Stanów Zjednoczonych rośnie najszybciej wśród całej dziesiątki najważniejszych odbiorców towarów z Polski – w pierwszym półroczu br. w tempie 15,5 proc. To prawie dwukrotnie wyższa dynamika niż w pierwszym półroczu 2018 r.W przypadku Rosji również widać wysokie przyrosty (7,7 proc. rdr). Częściowo to właśnie wzrost eksportu na tych kierunkach rekompensuje słabszy popyt z Niemiec i Czech.Patrz też: Tym polskim firmom w kraju już za ciasno. Rozpychają się za granicą