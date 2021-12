Wielka Brytania: 101 zakażeń omikronem w ciągu doby

Kolejnych 101 przypadków wariantu Omikron koronawirusa wykryto w Wielkiej Brytanii - podała we wtorek Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). To największy jak do tej pory dobowy przyrost wykrytych zakażeń nowym wariantem.

Łącznie w Wielkiej Brytanii wykryto ich już 437, z czego 333 przypadki są Anglii, 99 - w Szkocji, a pięć w Walii. W poniedziałek minister zdrowia Sajid Javid mówił w Izbie Gmin, że nowe przypadki nie ograniczają się już do osób, które wróciły z zagranicy, lecz transmisja odbywa się także lokalnie.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń członkowie rządu otrzymali we wtorek rano aktualne informacje o sytuacji. "Premier powiedział, że jest zbyt wcześnie, aby wyciągnąć wnioski na temat cech Omikrona, ale według wstępnych wskazań, jest on bardziej przenaszalny niż Delta" - przekazał rzecznik Borisa Johnsona.

Dodał, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy nowy wariant ma większą odporność na szczepionki oraz czy powoduje cięższy przebieg choroby. Rzecznik powiedział również, że ministrowie nie dyskutowali o tym, czy wprowadzić covidowy "plan B" na zimę, który oznaczałby przywrócenie kolejnych restrykcji. W związku z pojawieniem się nowego wariantu przywrócono już obowiązek noszenia maseczek w sklepach i transporcie publicznym, a także wykonywania testów przed przyjazdem z zagranicy i testów typu PCR po przyjeździe.

UKHSA podała też, że w ciągu minionej doby wykryto prawie 45,7 tys. nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 180 zgonów z powodu Covid-19. W obu statystykach są to wyraźnie większe liczby niż były tydzień temu - w przypadku zakażeń o prawie 7 tys., a w przypadku zgonów o 21. Do tej pory w Wielkiej Brytanii stwierdzono 10,56 mln infekcji, z powodu których zmarło 145 826 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński