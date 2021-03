Wielka Brytania: 51 proc. dorosłych dostało pierwszą dawkę. Znów dobowy rekord szczepień

Już ponad połowa dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii dostała co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a w piątek zastrzyk zrobiono ponad 711 tys. osobom, co oznacza, że po raz drugi z rzędu pobity został dobowy rekord szczepień - ogłosił w sobotę brytyjski rząd.

"Ponad połowa dorosłej populacji Wielkiej Brytanii otrzymała pierwszy zastrzyk. Wielkie dzięki dla wszystkich zaangażowanych w to fantastyczne osiągnięcie. Trzymajmy tak dalej!" - napisał na Twitterze premier Boris Johnson, który w piątek po południu sam został zaszczepiony.

Był on zatem jedną z prawie 590 tys. osób, które tego dnia otrzymały pierwszą dawkę szczepionki. Ponieważ drugą dawkę w piątek podano ponad 121 tys. osobom, oznacza to, że łącznie w ciągu jednej doby zastrzyk dostało 711 156 osób. To o ponad 50 tys. więcej niż poprzedni rekord, odnotowany zaledwie dzień wcześniej.

Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało już ponad 26,85 mln osób, czyli 51 proc. dorosłej populacji kraju, a dwie dawki - ponad 2,13 mln, czyli 2 proc.

Oznacza to, że cel, jakim jest zaoferowanie do 15 kwietnia szczepionki wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych - jeśli nie będzie problemów z dostawami szczepionek - zostanie osiągnięty wyraźnie przed terminem. Do zaszczepienia w tych grupach pozostało nieco ponad 5 mln osób.

W sobotę poinformowano też, że w ciągu ostatniej doby wykryto 5587 zakażeń koronawirusem oraz zarejestrowano 96 zgonów z powodu Covid-19. W obu przypadkach są to bardzo zbliżone liczby do średnich z ostatnich siedmiu dni.

Zwraca uwagę fakt, że wprawdzie liczba nowych zakażeń przestała znacząco spadać i od początku marca waha się w przedziale 4500-6500, ma to miejsce przy bardzo dużej liczbie przeprowadzanych testów, która w ostatnich dniach zwykle oscyluje w okolicach 1,5 mln na dobę. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto ponad 4,29 mln zakażeń, z powodu których zmarły 126 122 osoby.

