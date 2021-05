Wielka Brytania: 9 osób aresztowano w Londynie podczas protestu przeciw ustawie o policji

Dziewięć osób aresztowano w sobotę w Londynie podczas demonstracji przeciw projektowi ustawy, która ma m.in. zwiększać uprawnienia policji w trakcie protestów. Według mediów, była to największa dotychczas demonstracja w tej sprawie w brytyjskiej stolicy.

Uczestnicy demonstracji zebrali się w południe na Trafalgar Square, a następnie przeszli głównymi ulicami pod budynki rządowe. Jak podają media, w proteście uczestniczyło ok. 5000 osób. Funkcjonariusze początkowo nie interweniowali, mimo że były przestrzegane restrykcje epidemiczne, a jedynie szli równolegle do uczestników demonstracji, lecz w pewnym momencie doszło do starć. Jak na razie policja nie podała, z jakiego powodu dokonane zostały aresztowania.

Na przełomie marca i kwietnia przez brytyjskie miasta przetoczyła się fala protestów pod hasłem "Kill the Bill" przeciw będącemu obecnie przedmiotem obrad Izby Gmin projektowi ustawy o policji, przestępczości, wyrokach i sądach. Szczególnie gwałtowny przebieg miały one w Bristolu, gdzie kilka razy doszło do starć z policją. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie uprawnień policji do niewyrażania zgody lub rozwiązywania tych demonstracji, podczas których nie dochodzi do aktów przemocy, ale które powodują znaczące zakłócenia dla mieszkańców i firm na terenach, gdzie miałyby się odbywać.

Zdaniem przeciwników projektu ustawy jest to ograniczenie swobody odbywania protestów. Jednak rząd i policja przekonuje, że te zapisy są potrzebne, aby można było radzić sobie z takimi demonstracjami, jak te organizowane w 2019 r. przez radyklanych aktywistów ekologicznych z grupy Extinction Rebellion, gdy masowe okupacje dróg i mostów w Londynie sparaliżowały miasto.

Extinction Rebellion ponownie dała władzom argument, że proponowane w projekcie ustawy zapisy są potrzebne. Pojedynczy aktywiści tej organizacji blokowali w sobotę różne miejsca w Londynie i innych miastach kraju protestując przeciw niewystarczającemu, ich zdaniem, zaangażowaniu rządu w walkę ze zmianami klimatycznymi. W ramach tej akcji m.in. jeden z członków grupy częściowo zablokował ruch na londyńskim moście Tower Brigde przyklejając się do jezdni.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński