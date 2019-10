W czwartek ,17 października, przed południem unijny negocjator Micheal Barnier i brytyjski premier Boris Johnson obwieścili o osiągnięciu porozumienia w sprawie brexitu. Obserwatorzy są jednak sceptyczni co do jego dalszych losów. Inwestorzy zresztą też.

Z jednej strony można mieć poważne wątpliwości co do decyzji parlamentu. - Porozumienie było już kilka razy odrzucane. Wprawdzie Boris Johnson to nie Theresa May, ale teraz też istnieje podobne ryzyko - twierdzi analityk. Z drugiej Boris Johnson może postawić parlamentarzystów (i zapewne tak zrobi) przed prostym wyborem - albo porozumienie, albo wyjście bez umowy. - Zachowanie opozycji nie jest przekonywujące. Jeremy Corbyn też kilkakrotnie już zmieniał zdanie np. w kwestii referendum. Widać, że każdy przy tej okazji gra własną grę - mówi Marek Rogalski.Podkreśla, że problemem dla Brytyjczyków przy zaakceptowaniu tej umowy może być pewna dwoistość terytorium Irlandii Północnej - z jednej strony pozostanie w obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, z drugiej będzie częścią unijnego wspólnego rynku. - To faktyczne osłabienie jednolitości Zjednoczonego Królestwa - zwraca uwagę Marek Rogalski, dodając że w dłuższej perspektywie może doprowadzić do faktycznego rozpadu.Analityk wskazuje również, że nie są znane inne szczegółowe zapisy porozumienia - np. zakresu uczestnictwa Wielkiej Brytanii we wspólnym unijnym rynku. To zaś zdecyduje o modelu przyszłych brytyjsko-unijnych kontaktów gospodarczych i o przyszłości obu gospodarek.Czeka nas zatem najprawdopodobniej kilkanaście dni niepewności - bo nawet jeśli Boris Johnson wygra wojnę nerwów z parlamentem i porozumienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, to wątpliwe jest, by stało się to już w sobotę.Kolejny czynnik niepewności, gdy nadchodzi okres spowolnienia, to nie jest dobry sygnał dla rynków. Wielka Brytania ciągnie Europę w dół - podsumowuje Piotr Arak.