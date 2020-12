Wielka Brytania do kwietnia będzie wypłacać pensje niepracującym przez epidemię

Wypłacanie przez brytyjski rząd 80 proc. pensji, do 2500 funtów miesięcznie, pracownikom, których z powodu epidemii pracodawcy wysłali na urlopy, zostanie wydłużone o kolejny miesiąc, tj. do końca marca 2021 r. - ogłosił w czwartek minister finansów Rishi Sunak.

To już kolejne przedłużenie programu mającego na celu skłonienie pracodawców, którzy z powodu epidemii utracili znaczącą część przychodów, by nie zwalniali pracowników, lecz wysłali ich na bezpłatne urlopy, utrzymując etaty. Początkowo program miał funkcjonować przez trzy miesiące, do końca maja, ale został przedłużony najpierw o miesiąc, a później o kolejne cztery. Na początku listopada, po rozpoczęciu drugiego lockdownu w Anglii, Sunak ogłosił, że rząd będzie wypłacał pensje korzystającym z programu do końca marca.

Przy tamtym przedłużeniu poinformowano, że do tej pory wydano na ten cel ponad 50 miliardów funtów. Z subsydiowania pensji skorzystało ok. 9,6 mln osób.

Sunak ogłosił też w czwartek, że do końca marca wydłużony zostaje system gwarantowanych przez rząd kredytów dla firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii.

"Nasz pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników pozostaje jednym z najhojniejszych i najskuteczniejszych na świecie - pomaga naszej gospodarce w odbudowie i chroni źródła utrzymania w całym kraju. Wiemy, że przedsiębiorstwa potrzebują pewności, dlatego właściwe jest, by umożliwić im planowanie z wyprzedzeniem, bez względu na drogę, jaką podąża wirus, i dlatego właśnie rozszerzając to wsparcie, zapewniamy pewność i jasność" - powiedział Sunak.

Minister finansów poinformował też, że budżet na nowy rok finansowy, który w Wielkiej Brytanii zaczyna się w kwietniu, zostanie przedstawiony 3 marca. Zazwyczaj budżet jest prezentowany pod koniec roku kalendarzowego, czyli na kilka miesięcy przed początkiem roku finansowego, ale w tym roku, z powodu niepewnej sytuacji w związku z epidemią, go przełożono. Zamiast budżetu pod koniec listopada Sunak przedstawił jedynie ogólny plan wydatków na rok finansowy 2021-22.