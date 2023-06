Wielka Brytania dofinansowuje i przedłuża pomoc dla Ukrainy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Finansowany głównie przez Wielką Brytanię program wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zostanie przedłużony o następne dwa lata i dofinansowany kwotą do 25 mln funtów - przekazał w nocy z soboty na niedzielę brytyjski rząd.

Jak poinformowano w wydanym oświadczeniu, Wielka Brytania przekaże na rzecz Ukraine Cyber Programme 16 milionów funtów, a pozostałe dziewięć ma nadzieję uzyskać od krajów współfinansujących ten program. Wyjaśniono, że dodatkowe środki pozwolą nie tylko wzmocnić zabezpieczenia przed cyberatakami, ale również sfinansować możliwości kryminalistyczne, tak aby umożliwić ukraińskim ekspertom cybernetycznym analizę naruszeń systemu, wykrywanie przeprowadzających ich i tworzenie lepszych dowodów w celu ścigania sprawców.

"Przerażające ataki Rosji na Ukrainę nie ograniczają się do ich barbarzyńskiej inwazji lądowej, ale obejmują również napawające obrzydzeniem próby ataku na jej infrastrukturę cybernetyczną, która zapewnia niewinnym Ukraińcom kluczowe usługi, od bankowości po dostawy energii. Finansowanie to ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania tych ataków, wzmocnienia ukraińskiej obrony cybernetycznej i zwiększenia zdolności tego kraju do wykrywania i wyłączania złośliwego oprogramowania wymierzonego w ten kraj" - oświadczył brytyjski premier Rishi Sunak.