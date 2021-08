Wielka Brytania: duży wzrost zakażeń, ale spada liczba hospitalizacji

Choć w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii nastąpił duży wzrost nowych zakażeń koronawirusem w stosunku do poprzedniej, przybywa też sygnałów wskazujących, że szczyt trzeciej fali mógł już minąć. Optymistyczne są zwłaszcza dane o hospitalizacjach.

W środę poinformowano o 29 312 nowo wykrytych zakażeniach i 119 zarejestrowanych zgonach z powodu Covid-19. Bilans zakażeń jest o ponad 7600 wyższy od wtorkowego i o prawie 1600 od tego z poprzedniej środy. Przerwana została też seria pięciu kolejnych dni ze spadającymi statystykami.

Ale przed tygodniem było podobnie - po siedmiodniowej serii spadków miały miejsce dwa dni dość dużych wzrostów, po czym liczba nowych zakażeń ponownie zaczęła maleć. Łączny bilans z ostatnich siedmiu dni - 184,3 tys. - jest o 13,7 proc. niższy niż był poprzednich siedmiu.

Liczba zgonów z ostatniej doby jest o 19 niższa w stosunku do podanej we wtorek. Jest wprawdzie o 29 wyższa niż była w środę przed tygodniem, ale też wzrosty w skali ostatnich siedmiu dni w stosunku do poprzednich siedmiu nie są już tak duże jak jeszcze dwa tygodnie temu. Łączny bilans z ostatnich siedmiu dni, to 570 zmarłych, o 14,5 proc. więcej niż poprzednio.

Spadają natomiast statystyki dotyczące chorych w szpitalach z powodu Covid-19 - zarówno nowo przyjmowanych, jak i aktualnie znajdujących się w nich. O ile jeszcze 1-2 tygodnie temu w ciągu doby do szpitali trafiało ponad 900 osób, teraz jest to ok. 700, a łączna liczba aktualnie hospitalizowanych ponownie spadła poniżej 6000 - według stanu z wtorku było to 5896 chorych.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 5,95 mln zakażeń, z powodu których zmarło 130 000 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński