Wielka Brytania i Francji zapewniają o wsparciu dla Ukrainy i współpracy obronnej

Wielka Brytania i Francja zobowiązały się do dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz ściślejszej współpracy w dziedzinie obronności - zapewnili w piątek podczas szczytu w Paryżu przywódcy obu krajów, premier Rishi Sunak i prezydent Emmanuel Macron.

Na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów brytyjski premier mówił, że oba kraje łączą specjalne więzi w kwestiach bezpieczeństwa. "Będziemy nadal stać razem dla wolności, demokracji i rządów prawa" - zapewnił Sunak.

Powiedział, że oba kraje będą wspólnie działać na rzecz tego, by "nigdy więcej ktoś taki jak (prezydent Rosji Władimir) Putin nie zagrażał naszemu bezpieczeństwu energetycznemu".

"Zgodziliśmy się na szkolenie ukraińskich żołnierzy piechoty morskiej, co pomoże uzyskać Ukrainie decydującą przewagę na polu bitwy i to, by Ukraina wygrała tę wojnę" - powiedział szef brytyjskiego rządu.

Macron mówił, że Wielka Brytania i Francja robią wszystko, by wojna nie rozprzestrzeniła się na inne części świata. "Zdecydowaliśmy się wspólnie na konkretne działania w sprawie szkolenia ukraińskich żołnierzy i oddziałów o wysokiej wartości. Musimy postawić naszych ukraińskich przyjaciół w jak najlepszych sytuacjach" - zaznaczył. Dodał, że "w krótkim terminie naszym celem jest pomóc Ukrainie przeprowadzić kontrofensywę".

Sunak przekazał też, że oba kraje będą wspólnie badać możliwości rozwoju zaawansowanych broni, w tym obrony powietrznej i broni dalekiego zasięgu.

Jeszcze przed spotkaniem rząd w Londynie zapowiadał, że podczas wizyty Sunaka w Paryżu zostanie ogłoszony wspólny brytyjsko-francuski program budowy precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu nowej generacji, których "NATO potrzebuje, by chronić się przed zagrożeniem strony Rosji".

Głównym tematem szczytu była jednak współpraca w zwalczaniu nielegalnej imigracji przez kanał La Manche - Wielka Brytania zobowiązała się przekazać w ciągu najbliższych trzech lat na ten cel 541 mln euro, a środki te mają zostać przeznaczone na stworzenie ośrodka detencyjnego we Francji, zwiększenie liczby funkcjonariuszy patrolujących francuskie wybrzeże i lepsze ich wyposażenie.