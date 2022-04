Wielka Brytania i Indie podpisały porozumienie o współpracy obronnej

Wielka Brytania i Indie podpisały w piątek nowe porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności i będą dążyć do zawarcia umowy o wolnym handlu do końca roku - poinformowali premierzy obu krajów Boris Johnson i Narendra Modi po spotkaniu w New Delhi.

Johnson powiedział, że Wielka Brytania pomoże Indiom w budowie własnych myśliwców przy wykorzystaniu brytyjskiego know-how. Wielka Brytania będzie także starała się wspierać indyjskie potrzeby w zakresie nowych technologii umożliwiających identyfikację i reagowanie na zagrożenia na Oceanie Indyjskim.

Jak poinformował brytyjski rząd, aby wesprzeć szerszą współpracę z Indiami w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w nadchodzącym dziesięcioleciu, wyda on otwarte ogólne pozwolenie na eksport (OGEL) do Indii, co pozwoli na ograniczenie biurokracji i skrócenie czasu realizacji zamówień w dziedzinie obronności i będzie to pierwsze OGEL w regionie Indo-Pacyfiku.

"Świat stoi w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony państw autokratycznych, które dążą do osłabienia demokracji, zdławienia wolnego i uczciwego handlu oraz podeptania suwerenności. Partnerstwo Wielkiej Brytanii z Indiami jest latarnią morską na tych burzliwych wodach. Nasza współpraca w kwestiach istotnych dla obu krajów, od zmian klimatycznych po bezpieczeństwo energetyczne i obronę, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości" - oświadczył Johnson.

Jednym z głównych celów dwudniowej wizyty Johnsona w Indiach jest przekonanie władz tego kraju do poluzowania relacji z Rosją. We wszystkich głosowaniach na forum ONZ w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę Indie wstrzymywały się od głosu, a gdy potępiły masakrę ludności cywilnej w Buczy, nie wskazały w swoim potępieniu sprawców tych zbrodni.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński