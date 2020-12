Wielka Brytania i UE uzgodniły nowe zasady przewozu zwierząt domowych

Wielka Brytania uzgodniła w środę z Unią Europejską zasady przewozu zwierząt domowych po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Od 1 stycznia brytyjskie zwierzęta domowe do wjazdu do UE będą potrzebowały świadectw zdrowia zamiast paszportów.

Obecnie Brytyjczycy mogą zabierać ze sobą psy, koty czy fretki do krajów UE i wracać z nimi do Wielkiej Brytanii, jeśli mają one wyrobione paszporty dla zwierząt domowych, wszczepione mikroczipy i jeśli zaszczepione są przeciwko wściekliźnie.

Jednak od 1 stycznia brytyjskie paszporty dla zwierząt domowych nie będą już ważne przy podróżach do UE - a także do Irlandii Północnej - a osoby podróżujące ze zwierzętami domowymi będą musiały zamiast nich wyrobić świadectwa zdrowia zwierząt.

Wielka Brytania zabiegała o uzyskanie statusu kraju z części 1 wykazu do rozporządzenia UE o przewozie zwierząt domowych, który oznaczałby, że zasady podróżowania z nimi byłyby bardzo podobne do obecnych. Rząd w Londynie argumentował, że Wielka Brytana ma jeden z najbardziej rygorystycznych systemów kontroli zwierząt domowych w Europie i obecnie spełnia wszystkie wymogi dotyczące statusu zwierząt wymagane od krajów z części 1 wykazu. UE przyznała jednak Wielkiej Brytanii status kraju z części 2 wykazu.

Jak przekonuje brytyjski rząd, jedyną praktyczną zmianą jest to, że zamiast paszportów zwierząt domowych potrzebne będą ich świadectwa zdrowia. Świadectwo takie musi być podpisane przez lekarza weterynarii po potwierdzeniu daty mikroczipowania zwierzęcia i historii szczepień. Będzie trzeba je uzyskać za każdym razem, gdy właściciel będzie chciał zabrać zwierzę ze sobą. Należy je uzyskać na 10 dni przed podróżą, a dokument będzie ważny przez cztery miesiące - na jedną podróż do UE, dalsze podróże w obrębie UE oraz na ponowny wjazd do Wielkiej Brytanii.

Gdyby porozumienie nie zostało zawarte, brytyjscy właściciele zwierząt domowych stanęliby w obliczu dalszych wymogów, takich jak konieczność przesłania próbki krwi zwierzęcia do zatwierdzonego przez UE laboratorium badawczego.

Porozumienie dotyczy tylko wjazdu brytyjskich zwierząt domowych na teren UE, zasady wjazdu zwierząt z UE do Wielkiej Brytanii pozostają niezmienione.

Porozumienie jest niezależne od prowadzonych obecnie negocjacji między Wielką Brytanią a UE w sprawie przyszłej umowy handlowej. Nowe zasady podróżowania ze zwierzętami domowymi wejdą w życie od 1 stycznia niezależnie od tego, czy umowa handlowa zostanie zawarta, czy też nie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński