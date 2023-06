Wielka Brytania: James Cleverly odwiedzi Szwecję wspierając jej przystąpienie do NATO

Brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly odwiedzi w przyszłym tygodniu Szwecję, aby udzielić pełnego poparcia kandydaturze tego kraju do członkostwa w NATO przed szczytem tej organizacji w Wilnie – poinformowało we wtorek brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Przed planowaną wizytą minister spraw zagranicznych powiedział: "Moje przesłanie do naszych szwedzkich przyjaciół jest jasne: Wielka Brytania robi wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ich przystąpienie do NATO, co musi nastąpić jak najszybciej, aby wzmocnić naszą obronę i uczynić nas wszystkich bezpieczniejszymi".

Rozmowy szefa dyplomacji ze szwedzkim ministrem spraw zagranicznych Tobiasem Billstromem będą dotyczyły współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy oraz wyzwania ze strony Chin i walki z nielegalną migracją.

Minister spraw zagranicznych spotka się również ze szwedzkim ministrem obrony Palem Jonsonem, aby omówić zacieśnienie współpracy obronnej, w tym wspólne ćwiczenia i szkolenia oddziałów sił zbrojnych Wielkiej Brytanii i Szwecji.