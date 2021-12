Wielka Brytania: Już 7 osób zmarło z powodu Omikronu, liczba przypadków wzrosła o 10 tys.

Już siedem osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu wariantu koronawirusa Omikron, a liczba wykrytych przypadków zwiększyła się w stosunku do bilansu z poprzedniego dnia o ponad 10 tysięcy - podała w sobotę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

Do tej pory w Wielkiej Brytanii był tylko jeden przypadek zgonu osoby zakażonej wariantem Omikron, o którym poinformowano w poniedziałek. Jednak jak podała w sobotę UKHSA, do czwartku włącznie ta liczba zwiększyła się do siedmiu - wszystkie zgony miały miejsce w Anglii. Agencja poinformowała też, że liczba pacjentów przyjętych do szpitali z powodu zakażenia nowym wariantem zwiększyła się w Anglii z 65 do 85.

Jeśli chodzi o nowo wykryte zakażenia, to ich wzrost o 10 059 jest absolutnie najwyższym do tej pory - to o ponad trzy razy więcej niż poprzedniego dnia. Łącznie potwierdzono już 24 968 infekcji nowym wariantem, z czego w Anglii jest ich 23 168, w Irlandii Północnej - 827, w Szkocji - 792, a w Walii - 181. Jednak faktyczna liczba zakażeń jest, jak się ocenia, wielokrotnie większa.

W ciągu ostatniej doby wykryto 90 418 zakażeń wszystkimi wariantami koronawirusa, co jest nieznacznym spadkiem w stosunku do poprzedniego dnia, gdy po raz trzeci z rzędu pobity został absolutny rekord dobowy, ale najnowszy bilans jest drugim najwyższym od początku pandemii. W ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto 513,5 tys. zakażeń, czyli o 158 tys. więcej niż w poprzednich siedmiu, a od początku pandemii już 11,28 mln.

Podczas minionej doby zarejestrowano 125 zgonów z powodu Covid-19 - o siedem mniej niż w bilansie z poprzedniej soboty. Łączna liczba zgonów z ostatnich siedmiu dni wynosi 787 i jest mniejsza o 49 w porównaniu z poprzednimi siedmioma, natomiast od początku pandemii zmarły już 147 173 osoby.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński