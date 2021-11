Wielka Brytania: Już ponad 10 mln podanych trzecich dawek szczepionki przeciw Covid-19

Liczba podanych w Wielkiej Brytanii trzecich dawek szczepionki przeciw Covid-19, tzw. dawek przypominających, przekroczyła 10 mln - podano w niedzielę. W sobotę otrzymało je ponad 409 tys. osób, co jest trzecim najlepszym wynikiem do tej pory.

Systematycznie wzrasta średnia dobowa liczba podawanych trzecich dawek, która teraz oscyluje w okolicach 300 tys. W połowie października eksperci wskazywali, że ich podawanie odbywa się zbyt wolno, co było jedną z przyczyn rosnącej wówczas szybko liczby zakażeń.

Do otrzymania trzeciej dawki uprawnione są osoby powyżej 50. roku życia, osoby poniżej tego wieku, które albo z racji innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie, albo mieszkają z takimi osobami, a także frontowi pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej. Łącznie jest to ok. 30 mln osób, przy czym trzecia dawka ma być podawana po upływie przynajmniej sześciu miesięcy od drugiej, więc znaczna część tych osób jeszcze się nie kwalifikuje.

W ciągu prawie 11 miesięcy od rozpoczęcia programu szczepień w Wielkiej Brytanii podano 106,1 mln dawek szczepionki, z czego 50,23 mln to pierwsze dawki, 45,84 mln - drugie, a 10,06 mln - trzecie. To oznacza, że przynajmniej jedną otrzymało 87,4 proc. osób powyżej 12. roku życia, a w pełni zaszczepionych jest 79,7 proc.

Jak poinformowano, w ciągu minionej doby wykryto 30,3 tys. nowych zakażeń koronawirusem, co jest najniższą liczbą od 2 października, i zarejestrowano 62 zgony z powodu Covid-19. Od początku pandemii wykryto 9,3 mln infekcji, z powodu których zmarło 141 805 osób.