Wielka Brytania ma prawo wycofać wniosek o wyjście z UE

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Wielka Brytania ma prawo jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej. Odpowiadając na pytanie szkockiego sądu, sędziowie stworzyli władzom w Londynie możliwość potencjalnej zmiany decyzji w sprawie Brexitu.

- Takie wycofanie, ustalone zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, oznaczałoby, że Zjednoczone Królestwo pozostałoby w UE na warunkach, które nie uległy zmianie, jeśli chodzi o status państwa członkowskiego - podkreślili sędziowie.

Decydująca rozgrywka

Orzeczenie, wydane przez TSUE w pełnym składzie, zostało ogłoszone na dzień przed głosowaniem brytyjskiej Izby Gmin w sprawie porozumienia dotyczącego Brexitu. Wzmacnia ono obóz opowiadających się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w UE.Pytanie prejudycjalne w tej sprawie złożył w TSUE szkocki sąd, do którego zwrócili się proeuropejscy politycy i aktywiści liczący na to, że w razie zorganizowania drugiego referendum w sprawie Brexitu lub upadku rządu premier Theresy May możliwe byłoby jednostronne wycofanie się Wielkiej Brytanii z procesu wyjścia z UE.Przypomnijmy, że we wtorek 11 grudnia wieczorem brytyjski parlament zdecyduje, czy przyjąć, czy odrzucić porozumienie z Unią Europejską podpisane 25 listopada.Według najnowszych wyliczeń "The Sun" 104 z 315 parlamentarzystów Partii Konserwatywnej zadeklarowało głosowanie przeciw. Umowy nie poprze także 10 posłów północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) i znaczna większość opozycji. BuzzFeed podaje, że najwyżej 20 posłów Partii Pracy może zdecydować się poprzeć porozumienie. Liczby te sugerują, że premier Theresa May może przegrać wtorkowe głosowanie różnicą ponad 150 głosów.Ewentualna porażka tych rozmiarów stawia pod znakiem zapytania nie tylko wynegocjowane przez May porozumienie, ale też jej bezpośrednią przyszłość.Czytaj więcej: Przyszłość Theresy May wisi na włosku. Brexitu jednak nie będzie?