Wielka Brytania: Minister: Dostawa szczepionek Moderna dotrze w kwietniu

Brytyjski rząd spodziewa się, że dostawa szczepionek firmy Moderna dotrze do Wielkiej Brytanii w kwietniu, jest także przekonany, że wszyscy dostaną drugą dawkę w ciągu 12 tygodni od pierwszej - powiedział w niedzielę minister kultury Oliver Dowden.

Brytyjski urząd regulacji leków MHRA dopuścił do użycia szczepionkę amerykańskiej firmy Moderna już na początku stycznia - jako trzecią po produktach Pfizera/BioNTech i AstraZeneca - ale w przeciwieństwie do tamtych dwóch nie zaczęto jej jeszcze stosować. Ze wszystkich ośmiu kontraktów podpisanych przez brytyjski rząd z producentami szczepionek, ten z Moderną jest najmniejszy, jeśli chodzi o zamówioną liczbę - ma ona dostarczyć 17 mln dawek, podczas gdy AstraZeneca 100 mln, a Pfizer/BioNTech - 40 mln.

Dowden w rozmowach z BBC oraz Sky News powiedział, że dostawa szczepionek Moderny jest spodziewana w kwietniu. Zapewnił też, że nie ma problemu z dostawami od pozostałych producentów i wszyscy, którzy dostali pierwszą dawkę, w ciągu 12 tygodni otrzymają też drugą - od tego samego producenta, czyli nie będzie konieczne podawanie jednej osobie dwóch różnych szczepionek.

Wcześniej w marcu władze publicznej służby zdrowia ostrzegały centra szczepień, że pod koniec miesiąca mogą wystąpić problemy z dostawami szczepionek.

"Jesteśmy na dobrej drodze zarówno z podawaniem szczepionki, jak i z realizacją planu działania. Były wzloty i upadki - kilka tygodni temu byliśmy bardzo do przodu, teraz nastąpiło pewne spowolnienie. Ale to nie podważa naszej pewności, że będziemy w stanie dostarczyć szczepionki dla tej kluczowej grupy, osób powyżej 50. roku życia, do połowy kwietnia, a następnie dla reszty dorosłej populacji do końca lipca" - powiedział Dowden.

Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało w Wielkiej Brytanii 29,7 mln osób, co oznacza, że cel jakim jest zaoferowanie do 15 kwietnia możliwości zaszczepienia się wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych - czyli 32 mln osób - zapewne zostanie osiągnięty znacząco przed terminem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński