Wielka Brytania: Należący do PKO BP Kredobank i EBOR zawarły umowę o wsparciu ukraińskiej gospodarki

Należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego ukraiński Kredobank oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisały w środę w Londynie umowę dotyczącą wsparcia dla ukraińskiej gospodarki. Umożliwi ona uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców na łączną kwotę 125 mln euro.

Umowa dotyczy trzech rozwiązań. Pierwszym są gwarancje kredytowe EBOR, które pozwolą wygenerować kredyty do 100 mln euro. Przeznaczone one będą dla ukraińskich firm, które działają w sektorach strategicznych w czasie wojny z Rosją, takich jak rolnictwo i usługi rolnicze, przetwórstwo żywności, transport i logistyka, sprzedaż detaliczna i farmacja.

Drugim rozwiązaniem są zachęty inwestycyjne - część przedsiębiorców, którzy skorzystają z gwarancji i kredytu inwestycyjnego w ramach Programu konkurencyjności małego i średniego biznesu od EBOR ("EaP SMEC Sub-loans"), będzie miała możliwość otrzymania do 30 proc. zwrotu kwoty tego kredytu. Trzecim - otwarcie przez EBOR limitu w wysokości 25 mln euro z Programu Finansowania Handlu (Trade Facilitation Programme - TFP) na finansowanie inwestycji wspierających handel zagraniczny. To pomoże zaspokoić zwiększony popyt ze strony przedsiębiorców ukraińskich na narzędzia wsparcia handlu zagranicznego.

"To już druga nasza umowa z EBOR-em, ale jest prawie trzy razy większa od poprzedniej, co jest potwierdzeniem, że ta pierwsza wypadła tak dobrze i tak szybko się zrealizowała, że warto było podpisać następną" - powiedział PAP Jacek Szugajew, prezes zarządu Kredobanku. "Współpraca z instytucjami jak EBOR pozwoliła nam utrzymać kredytowanie. Oczywiście w czasie wojny banki zdecydowanie przykręciły kurek finansowy, a to z kolei przełożyło się na perturbacje dla przedsiębiorców. Dzięki gwarancjom EBOR-u, ale też Komisji Europejskiej, udało nam się kontynuować kredytowanie, włącznie ze strefami przyfrontowymi. To bardzo buduje, gdy można zobaczyć, że te pieniądze pozwalają odbudować zakład, ściągnąć maszyny, uruchomić z powrotem produkcję" - dodał.

Mówiąc o funkcjonowaniu ukraińskiego sektora bankowego w czasie wojny, przyznał, że pierwsze miesiące były bardzo trudne, ale teraz z perspektywy prawie półtora roku, można ocenić, że nie tylko przetrwał, ale pracował bez przerwy i nie stracił klientów. Podkreślił, że w przypadku Kredobanku pewności w oczach klientów dodaje fakt, iż jego właścicielem jest PKO BP.

"Dla nas Kredobank jest teraz jednym z najważniejszych aktywów, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną. Odbudowa Ukrainy będzie kosztowała między 300 a 700 mld dolarów, ale pieniądze to jedna rzecz, a drugą są wiedza i kontakty. PKO BP jest jedynym bankiem w Polsce, który jest tak silnie obecny w sektorze bankowym Ukrainy. Jeśli polscy przedsiębiorcy myślą o tym, żeby inwestować na Ukrainie, czy wrócić do tych inwestycji, to ta wiedza i kontakty będą kluczowe" - wskazał w rozmowie z PAP Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Jak podkreślił, kluczowe jest, aby polskie firmy, które myślą o tym, nie czekały z analizowaniem sytuacji czy przygotowywaniem się do tego na zakończenie wojny. Wtedy będą spóźnione w stosunku do zachodnich firm. O inwestowaniu w Ukrainie trzeba myśleć już teraz.

"Podpisanie umowy z EBOR-em jest pewnego rodzaju pomostową odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania firm na Ukrainie. Ta linia pozwala na dzielenie się ryzykiem finansowania firm między Kredobankiem a EBOR-em, co powoduje, że łatwiej jest podejmować decyzje finansowe, łatwiej jest utrzymywać linie kredytowe, myśleć o nowych potrzebach firm. To pokazuje też poziom zaufania EBOR-u do banku, który działa na bardzo trudnym, bo wojennym, rynku" - wyjaśnił Andrzej Kopyrski.

Kredobank został założony w 1990 r. we Lwowie jako Ukraiński Bank Handlowo-Przemysłowy, a własnością PKO Banku Polskiego jest od 2004 r. To największa polska inwestycja w ukraińskim sektorze bankowym. Kredobank ma obecnie 67 oddziałów obsługujących klientów, od marca 2022 r. znajduje się na liście 14 banków systemowych Narodowego Banku Ukrainy (NBU).

Z Londynu Bartłomiej Niedziński