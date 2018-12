Wielka Brytania ostrzega przed sześciomiesięcznymi opóźnieniami w portach

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ostrzegł przed możliwością wystąpienia sześciomiesięcznych opóźnień w portach w Dover i Folkestone w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie dalszych relacji handlowych.

W liście do firm działających na rynku opieki zdrowotnej Hancock przypomniał, że już w sierpniu informował o sześciotygodniowym ryzyku opóźnień i zastrzegał wówczas, że te szacunki mogą się zmienić.



- Jednostki rządowe pracują nad tym, aby zaprojektować systemy celne i kontroli na brytyjskiej granicy, które zapewniłyby, że towary będą nadal mogły trafiać do tego kraju bez opóźnień wynikających z dodatkowych weryfikacji. Wykonaliśmy postęp, (...) ale brytyjski rząd nie ma kontroli nad tym, jakie ograniczenia wprowadzą państwa członkowskie na granicy UE, a Komisja Europejska jasno zapowiedziała, że w razie bezumownego scenariusza będzie stosować pełne kontrole graniczne - tłumaczył.



Minister zapowiedział, że rządowe plany wykazały, że należy się spodziewać "znacząco ograniczonego dostępu do przepraw do Dover i Folkestone przez nawet do sześciu miesięcy". Jak zastrzegł, "to zdecydowanie najgorszy możliwy scenariusz, ale jako odpowiedzialny rząd mamy obowiązek przygotowania się na każdą ewentualność".



- Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, to będziemy naciskać na państwa członkowskie, aby wprowadzić pragmatyczne rozwiązania pozwalające na dalszy pełen przepływ dóbr z korzyścią dla obu stron. W obszarach, w których nie możemy tolerować poważnych opóźnień - np. lekarstw i produktów medycznych - musimy mieć plany awaryjne odpowiadające na zagrożenia wynikające z tych najgorszych scenariuszy - napisał Hancock.



Szef resortu zdrowia powtórzył także swoją wcześniejszą sugestię, że zgodnie z rządowymi szacunkami firmy farmaceutyczne powinny zwiększyć swoje zwykłe zapasy leków i produktów medycznych o dodatkowy, sześciotygodniowy margines bezpieczeństwa na wypadek krótkotrwałych zakłóceń w dostawach w razie braku porozumienia z UE.



Jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że szpitale, przychodnie i apteki nie powinny samodzielnie gromadzić zapasów leków, a lekarze nie powinni wypisywać pacjentom recept na zapas. Zagroził sankcjami dyscyplinarnymi w przypadku wykrycia takich praktyk.



Hancock powtórzył, że rząd brytyjski "uznaje wartościowy wkład obywateli UE" zatrudnionych w służbie zdrowia (NHS) w jej funkcjonowanie i liczy na to, że pracodawcy na terenie całego kraju pomogą im w ubieganiu się o status osoby osiedlonej, który pozwoli im zachować prawo rezydencji w Wielkiej Brytanii.



Obecnie osoby zatrudnione w NHS mogą rejestrować się w ramach drugiej fazy testowej nowego systemu, a wiele firm zdecydowało się nawet pokryć koszty ich aplikacji.



Według oficjalnych statystyk aż 10 proc. lekarzy i 7 proc. pielęgniarek w brytyjskiej publicznej służbie zdrowia pochodzi z innych państw UE. Pracę w tym sektorze znalazło ponad 8,5 tys. Polaków, którzy stanowią piątą co do liczebności grupę narodowościową po Brytyjczykach, Indusach, Filipińczykach i Irlandczykach.



Dyskusja na temat konsekwencji braku umowy w sprawie wyjścia z UE dla Irlandii wpisuje się w gorączkowe dyskusje przed wtorkowym głosowaniem w Izbie Gmin. Premier mniejszościowego rządu Theresa May zmaga się z problemami, aby uzyskać większość głosów w parlamencie niezbędną dla przyjęcia wypracowanego przez nią projektu umowy z UE.



Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca 2019 roku.