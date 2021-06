Wielka Brytania po brexicie zwraca się ku Azji

Zjednoczone Królestwo stara się przedstawić brexit jako pozytywny wybór, dzięki któremu mieszkańcy Wysp Brytyjskich będą mogli ściślej związać się z państwami Azji, obecnie najdynamiczniejszego gospodarczo kontynentu. Jednak polityczne koszty planowanej wolty mogą okazać się za wysokie.

Jak twierdzi minister handlu Liz Truss, układ ten daje możliwość wprowadzenia wysokich standardów w wymianie międzynarodowej bez konieczności oddawania kontroli nad granicami państwa, pieniędzmi obywateli brytyjskich czy stanowieniem prawa. W opinii konserwatywnego rządu CPTPP zawiera w sobie wszystkie atuty Unii Europejskiej, nie ma zaś elementów, które zwolennicy Brexitu uznawali za wady UE.Rząd podkreśla też możliwość bezcłowego eksportu sprzedaży szkockiej whisky, co zapewne ma przekonać Szkotów do pozostania w unii z Londynem. Ci zaś grożą referendum niepodległościowym.Inaczej sprawę widzi opozycja. Przyjęcie do paktu nie jest jej zdaniem pewne i może być obarczone żądaniami „jedenastki”, dotyczącymi zmian brytyjskiego prawa. To zaś ograniczałoby suwerenność, o którą tak zabiegają zwolennicy Brexitu. Co więcej, chiński przywódca Xi Jinping ogłosił chęć ubiegania się o członkostwo w CPTPP już w listopadzie 2020 r. Laburzyści oskarżają więc rząd o chęć de facto wprowadzenia umowy handlowej z Chinami „tylnymi drzwiami”, co znaczy, że Pekin może równolegle z Londynem negocjować warunki wejścia do partnerstwa transpacyficznego, przez co Wyspiarze nie będą mieli wpływu na kształt warunków handlu z Państwem Środka.Ogłoszenie zaproszenia Londynu do negocjacji warunków przystąpienia do porozumienia transpacyficznego zbiegło się z upublicznieniem najnowszych danych handlowych. Chiny stały się największym partnerem w wymianie z Wielką Brytanią, wyprzedzając Niemcy.Czytaj także: Wielka Brytania chce dołączyć do CPTPP Whisky i wołowinaNa razie kwestia przystąpienia Pekinu do kolejnego azjatyckiego paktu handlowego wydaje się jeszcze bardziej odległa niż sfinalizowanie jeszcze nierozpoczętych negocjacji brytyjskich. Dlatego w międzyczasie Londyn usiłuje możliwie szybko zawrzeć bilateralne porozumienia handlowe.Najbliższy zawarcia wydaje się układ z Australią, jednak na kończące się rozmowy położyła się ostatnio cieniem kwestia dostępu Australijczyków do brytyjskiego rynku mięsa. Bezcłowy wwóz wołowiny wywołał silny opór brytyjskich farmerów, bojących się utraty rynku w konkurencji z większymi hodowlami australijskimi, które dodatkowo muszą spełniać mniej standardów ekologicznych, a mogą stosować niedozwolone na wyspach hormony wzrostu. Ze swej strony Londyn tradycyjnie domaga się bezcłowego eksportu szkockiej whisky.Perypetie handlowe brytyjskiego rządu świadczą o tym, że został on wprawdzie uwolniony z zobowiązań wobec Unii, ale w celu zawarcia potencjalnie korzystnych umów handlowych, jak CPTPP, także będzie musiał zmieniać wewnętrzne prawa. Odzyskanie pełnej suwerenności w warunkach globalnej gospodarki jest, jak widać, mało realistycznym oczekiwaniem.