Wielka Brytania: Po powrocie z Francji zaszczepieni nadal muszą odbyć kwarantannę

W pełni zaszczepione osoby wracające do Anglii z Francji nadal będą musiały odbywać 10-dniową kwarantannę, mimo iż od poniedziałku w przypadku powrotu ze wszystkich innych krajów z tzw. żółtej listy takiego obowiązku już nie będzie - ogłosił w piątek brytyjski rząd.

Jak poinformował brytyjski rząd, wchodzące w życie w poniedziałek zmiany nie będą miały zastosowania do Francji ze względu na uporczywie występujące tam przypadki wariantu Beta, który został zidentyfikowany po raz pierwszy w RPA oraz obawy, że szczepionki mogą nie być tak skuteczne wobec niego.

"Zawsze było dla nas jasne, że nie zawahamy się podjąć szybkich działań na naszych granicach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 i chronić zyski osiągnięte dzięki naszemu udanemu programowi szczepień. Wraz ze zniesieniem w poniedziałek ograniczeń w całym kraju, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że podróże międzynarodowe są prowadzone tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe, i aby chronić nasze granice przed zagrożeniem ze strony wariantów (wirusa)" - oświadczył brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.

Zmiana oznacza, że każdy, kto był we Francji w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Anglii, będzie musiał odbyć po przyjeździe 10-dniową kwarantannę w domu a także wykonać dwa testy na obecność koronawirusa - niezależnie od tego, czy jest zaszczepiony, czy też nie. Odnosi się to też do wszystkich w pełni zaszczepionych osób, które przejeżdżają przez Francję z kraju z zielonej listy, bądź innego kraju z żółtej listy.

W mocy pozostaną jednak istniejące zwolnienia dla niektórych kategorii osób, takich jak kierowcy w ruchu towarowym i pasażerskim. Przybywający z Francji nadal będą mieli możliwość skrócenia okresu kwarantanny - jeśli nie wcześniej niż piątego dnia po przyjeździe wykonają jeszcze jeden test i uzyskają wynik negatywny.

W przypadku osób przybywających z innych krajów z żółtej listy, od poniedziałku wymóg odbycia kwarantanny zostaje zniesiony dla osób dorosłych, które na terenie Wielkiej Brytanii zostały zaszczepione obydwoma dawkami oraz dla wszystkich poniżej 18. roku życia.

W piątek w brytyjskich mediach pojawiły się też spekulacje, że brytyjski rząd rozważa przesunięcie Francji na czerwoną listę i miałoby to nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Do krajów z czerwonej listy można wyjeżdżać tylko z uzasadnionych powodów, a przyjeżdżać z nich mogą tylko obywatele i mieszkańcy Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, ale po powrocie konieczne jest odbycie 10-dniowej kwarantanny w jednym ze wskazanych przez władze hoteli, której koszt wynosi 1750 funtów.

Tymczasem w piątek władze Bułgarii ogłosiły zakaz przyjazdu do tego kraju z Wielkiej Brytanii. Wejdzie on w życie w poniedziałek, czyli tego samego dnia, kiedy Bułgaria trafi na brytyjską zieloną listę. Do krajów z zielonej listy można podróżować bez kwarantanny po powrocie, niezależnie czy dana osoba jest zaszczepiona, czy też nie. Z bułgarskiego zakazu zwolnieni są tylko obywatele i rezydenci Bułgarii oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

Bartłomiej Niedziński