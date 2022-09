Wielka Brytania powinna zwiększyć wydatki na wojsko o 157 mld funtów

Podniesienie wydatków na obronę do 3 proc. PKB - co zapowiedziała w przypadku objęcia urzędu premiera szefowa dyplomacji Wielkiej Brytanii Liz Truss - będzie kosztować 157 mld funtów - wskazał w opublikowanym w piątek raporcie think tank Royal United Services Institute (RUSI).

Byłby to najznaczniejszy wzrost wydatków na obronę od początku lat 50. XX wieku, gdy trwała wojna koreańska, podkreśla RUSI i dla porównania przypomina, że w zeszłorocznym całościowym przeglądzie obronnym ogłoszono zwiększenie wydatków na ten cel w ciągu czterech lat o 16 mld funtów. Osiągnięcie poziomu 3 proc. PKB do 2030 r. wymagałoby, uwzględniając inflację, zwiększenia realnych wydatków na obronność o 60 proc.

Aby zrealizować tę zapowiedź, którą Liz Truss złożyła w czasie trwających wyborów lidera rządzącej Partii Konserwatywnej, musiałaby ona podnieść podatki lub dokonać znaczących oszczędności w innych obszarach. Jak wskazuje autor raportu i wicedyrektor RUSI Malcolm Chalmers, biorąc pod uwagę, że znalezienie wystarczających cięć na innych obszarach byłoby trudne, bardziej realną opcją jest sfinansowanie tego poprzez podatki.

Na przykład przez podniesienie podatku dochodowego o 5 pensów z każdego funta lub podstawowej stawki VAT z 20 do 25 proc. Tymczasem Truss w czasie kampanii nie tylko wykluczyła podniesienie nowych podatków, ale też obiecała, że jedną z pierwszych jej decyzji będzie ich obniżenie.

W raporcie wskazano, że w odróżnieniu do zwiększenia wydatków na służbę zdrowia i opiekę społeczną, niewiele do tej pory zrobiono, by przygotować i przekonać brytyjskie społeczeństwo do poświeceń związanych z koniecznością wyższych wydatków na obronę. W trwającym obecnie roku finansowym 2022/23 brytyjskie wydatki na obronę zaplanowane są na poziomie 2,2 proc. PKB.

Liz Truss jest faworytką kończących się wyborów lidera Partii Konserwatywnej i wszystko wskazuje, że we wtorek przejmie od Borisa Johnsona urząd premiera. Głosów wskazujących na konieczność znaczącego podniesienia wydatków na obronę w związku z obecną sytuacją na świecie jest w szeregach konserwatystów więcej - o poziomie 3 proc. PKB mówili m.in. szef poselskiej komisji spraw zagranicznych Tom Tugendhat i szef komisji obrony Tobias Ellwood.

