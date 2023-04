Wielka Brytania: Premier: wojsko ewakuowało personel dyplomatyczny z Sudanu

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak poinformował w niedzielę, że siły zbrojne tego kraju ewakuowały personel dyplomatyczny i członków ich rodzin z Sudanu, który od ponad tygodnia pogrążony jest w konflikcie.

"Składam hołd zaangażowaniu naszych dyplomatów i odwadze personelu wojskowego, który przeprowadził tę trudną operację" - napisał Sunak na Twitterze.

"Kontynuujemy poszukiwanie wszelkich możliwości, aby zakończyć rozlew krwi w Sudanie i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom brytyjskim pozostającym w kraju" - dodał premier Wielkiej Brytanii.

Ewakuacja brytyjskich dyplomatów była skomplikowaną operacją, ponieważ ambasada w Chartumie znajduje się między kwaterami głównymi dwóch walczących ze sobą w Sudanie stron - powiedział stacji BBC minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Podziękował również władzom USA i Francji za pomoc w przeprowadzeniu tej operacji.

Kanadyjski rząd poinformował w niedzielę, że tymczasowo zawiesił działalność w Sudanie, a kanadyjscy dyplomaci będą pracować w bezpiecznym miejscu poza granicami kraju. Usługi konsularne są świadczone w ograniczonym zakresie, poinformował rząd Kanady w oświadczeniu.

W nocy z soboty na niedzielę amerykańskie siły specjalne ewakuowały z Sudanu personel ambasady USA. Trwa również wycofywanie się przedstawicieli dyplomatycznych Francji, Włoch i Holandii.

Konflikt pomiędzy sudańską armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową. W ostatnich dniach walczące strony kilkakrotnie ogłaszały rozejm, lecz każda z tych prób kończyła się szybkim zerwaniem porozumienia.

Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Sudanie zginęło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 413 osób, a 3551 zostało rannych. W kraju wyczerpują się zapasy żywności i wody - informują media

W Sudanie utknęły tysiące obcokrajowców, w tym dyplomaci i pracownicy organizacji humanitarnych. Kolejne kraje podejmują operacje ewakuacyjne, prowadzone zarówno ze stolicy kraju, Chartumu, jak i Port Sudan, położonego nad Morzem Czerwonym portu.