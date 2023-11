Wielka Brytania: Propalestyński marsz na razie spokojny

Przechodzący w sobotę ulicami Londynu marsz solidarności z Palestyńczykami na razie przebiega spokojnie.

Zatrzymana została "duża grupa" osób, uczestniczących w organizowanych przez skrajną prawicę kontrdemonstracjach - podała po południu londyńska policja metropolitalna.

Policja nie sprecyzowała, ile osób bierze udział w marszu, ale wskazała, że frekwencja jest bardzo duża, a poprzedniego dnia oświadczyła, że spodziewa się większej liczby uczestników, niż na wszystkich poprzednich takich marszach, które odbywają się co sobotę od czasu ataku palestyńskiej organizacji Hamas na Izrael.

W tę sobotę marsz budzi wyjątkowe emocje, bo jego data zbiegła się z przypadającymi w ten weekend Dniem Pamięci i Niedzielą Pamięci, gdy Brytyjczycy oddają hołd poległym żołnierzom i z tego powodu wyrażano obawy, że przy tej okazji może dojść do sprofanowania pomników wojennych.

Ale na razie zamieszki wywołali jednak zwolennicy skrajnej prawicy, którzy przybyli do Londynu, jak mówią, by bronić pomników. Przed południem doszło do starć między nimi a policją w pobliżu The Cenotaph, pomnika poświęconego poległym żołnierzom, przy którym co roku odbywają się główne uroczystości, a później także w innych częściach centrum Londynu, m.in. w Chinatown, gdzie rzucali w kierunku funkcjonariuszy butelkami i innymi przedmiotami.

Policja poinformowała o zatrzymaniu "dużej grupy" kontrmanifestantów w pobliżu mostu Westminsterskiego. Jeden z nich został zatrzymany pod zarzutem posiadania noża.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński