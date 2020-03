Wielka Brytania przechodzi do fazy opóźniania koronawirusa

Podjęto decyzję o tym, że Wielka Brytania przechodzi z fazy powstrzymywania epidemii koronawirusa do jego opóźniania, poinformowała w czwartek szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon po posiedzeniu sztabu kryzysowego pod przewodnictwem brytyjskiego premiera Borisa Johnsona.

Sturgeon brała udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego.

W fazie opóźniania główna energia skupiona będzie na tym, by spowolnić epidemię, tak by nie było skumulowania zachorowań, co mogłoby doprowadzić do niewydolności systemu opieki zdrowotnej, a także by dać więcej czasu na badania nad szczepionką przeciw wirusowi.

Decyzja o przejściu do drugiej fazy jest związana z oficjalnym uznaniem w środę przez Światową Organizację Zdrowia koronawirusa Covid-19 za pandemię oraz z faktem, że w czwartek nastąpił największy jak dotychczas w Wielkiej Brytanii wzrost nowych zachorowań - z 460 do 596.