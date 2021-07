Wielka Brytania: Rekordowa liczba 35 mln darmowych szczepionek przeciw grypie tej zimy

Brytyjska publiczna służba zdrowia zaoferuje tej zimy ponad 35 mln darmowych szczepionek przeciwko grypie, co będzie największą ich liczbą w historii - ogłosił w sobotę brytyjski rząd.

Podczas minionej zimy przeciwko grypie zaszczepionych zostało w Wielkiej Brytanii ponad 19 mln osób, co było rekordową liczbą.

Tegoroczny program szczepień zacznie się we wrześniu, a do darmowej szczepionki prawo mieć będą: wszystkie osoby powyżej 50. roku życia, wszystkie osoby poniżej 50 lat, które są w grupach ryzyka, kobiety w ciąży, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami i pensjonariuszami, osoby, które nieodpłatnie opiekują się potrzebującymi, bliscy osób mających słaby system immunologiczny, a także wszystkie dzieci w wieku 2-3 lat i wszyscy uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich do 16. roku życia.

Osoby spoza tych grup będą mogły zaszczepić się odpłatnie. Po raz pierwszy do grupy uprawnionych do darmowej szczepionki włączono uczniów szkół średnich.

Minionej zimy na całym świecie poziom zachorowań na grypę był niższy niż zazwyczaj, co eksperci przypisują działaniom podjętym w celu zatrzymania pandemii Covid-19, takim jak wymóg noszenia maseczek, zachowywania dystansu czy lockdown.

Badania rządowej agencji Public Health England, przeprowadzone podczas pierwszej fali pandemii, zanim stworzono szczepionki przeciw Covid-19, wskazują, że ryzyko zgonu jest ponad dwukrotnie większe u osób, które równocześnie z koronawirusem złapały grypę w porównaniu z tymi, które miały tylko koronawirusa. Ale grypa sama w sobie również może być poważną chorobą - co roku z jej powodu w Anglii umiera ok. 11 tys. osób.

"Grypa może być poważną chorobą, więc chcemy zbudować mur ochronny poprzez uodpornienie rekordowej liczby osób. W miarę jak wracamy do normalnego życia, musimy nauczyć się żyć z Covid-19 i innymi wirusami, zatem oferujemy darmowe szczepionki przeciw grypie kolejnym milionom ludzi, aby zapewnić im bezpieczeństwo tej zimy" - oświadczył brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.