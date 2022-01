Wielka Brytania rozważa szybsze zniesienie restrykcji

Zaplanowany na 26 stycznia przegląd restrykcji, wprowadzonych w Anglii w ramach covidowego "planu B", i zniesienie większości z nich może się odbyć już w tym tygodniu, gdyż dane wskazują, że szczyt tej fali pandemii minął - podają w poniedziałek brytyjskie media.

Wprawdzie celem wcześniejszego zniesienia restrykcji po części byłoby złagodzenie gniewu społecznego, jaki wywołała afera wokół nieformalnych spotkań towarzyskich i imprez na Downing Street w czasie, gdy były one zakazane, ale najnowsze statystyki wyraźnie dowodzą, że sytuacja się poprawia.

Jak podano w poniedziałek, w ciągu ostatniej doby wykryto 84,4 tys. zakażeń, co wprawdzie jest nieco wyższą liczbą niż te w statystykach z weekendu, ale to wciąż trzeci najniższy bilans od czterech tygodni, a w porównaniu z poniedziałkiem przed tygodniem jest to mniej o 57,8 tys. Łączny bilans z ostatniego tygodnia - 700,4 tys. - jest o ponad pół miliona niższy niż był w poprzednim tygodniu.

Bardzo powoli, ale przez cały miniony tydzień spadały też liczby pacjentów przebywających w szpitalach z powodu Covid-19. Choć przy liczbie hospitalizowanych powyżej 19 tys. spadek o kilkaset osób jest niewielki, trzeba pamiętać, że na przełomie grudnia i stycznia liczba osób w szpitalach się podwoiła w ciągu niecałych dwóch tygodni - z prawie 10 tys. do niemal 20 tys.

Nadal rosną statystyki zgonów, ale te wzrosty są mniejsze niż były jeszcze kilka dni temu. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 85 zgonów, o osiem więcej niż tydzień wcześniej, a w ciągu ostatniego tygodnia - 1845, czyli o 515 więcej niż w poprzednim. Procentowy wzrost z tygodnia na tydzień - 38,7 proc. - wciąż jest bardzo duży, lecz w poprzednim tygodniu te wartości przekraczały nawet 60 proc.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii wykryto 15,3 mln zakażeń, z powodu których zmarło 152 075 osób.

W ramach covidowego "planu B" w Anglii obowiązek noszenia maseczek rozszerzony został na niemal wszystkie zamknięte przestrzenie publiczne, przywrócono zalecenie pracy z domu i wprowadzone zostały certyfikaty covidowe, które są konieczne do wejścia na imprezy masowe. Jest bardzo prawdopodobne, że zniesione zostaną certyfikaty oraz zalecenie pracy z domu, a być może także wymóg testów dla osób zaszczepionych wracających z zagranicy.

Władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej wprowadziły z powodu wariantu Omikron surowsze restrykcje, ale już też zaczęto je tam łagodzić.