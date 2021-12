Wielka Brytania: Są pierwsze przypadki hospitalizacji osób zakażonych wariantem Omikron

W Wielkiej Brytanii są już pierwsze przypadki osób, które z powodu wariantu Omikron koronawirusa trafiły do szpitali - poinformował w niedzielę Nadhim Zahawi, obecny minister edukacji, a wcześniej wiceminister zdrowia ds. szczepień.

W niedzielę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) podała, że w stosunku do soboty liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła o 1239 i w całym kraju jest ich już 3137. To zdecydowanie największy dobowy wzrost do tej pory - prawie dwa razy większy niż był w sobotę.

Zahawi ostrzegł, że nowy wariant jest na tyle bardziej zakaźny, że dominuje Deltę, a nawet jeśli Omikron będzie powodować mniej poważne objawy, to duża liczba zakażonych nieuchronnie przełoży się na dziesiątki tysięcy ludzi w szpitalach.

"Zróbmy przez chwilę matematyczne ćwiczenie. Dojdziemy do miliona zakażeń, powiedzmy do końca grudnia - 1 proc. to 10 tys. ciężkich zakażeń, które skończą się w szpitalu. Trzy dni później będą to dwa miliony, trzy dni później - cztery miliony. Trzy dni później będzie to już osiem milionów. Jest ryzyko, że nawet jeśli jest on łagodniejszy, powiedzmy 50 proc. łagodniejszy niż Delta, to liczby będą ogromne - jest to mały procent bardzo dużej populacji" - mówił w stacji Sky News.

O tym, że liczba zakażeń wariantem Omikron może do końca roku sięgnąć miliona ostrzegli w tym tygodniu UKHSA oraz minister zdrowia Sajid Javid. W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu brytyjski rząd wprowadził w Anglii covidowy "plan B" - w piątek przywrócony został nakaz noszenia maseczek w większości zamkniętych przestrzeni publicznych, od poniedziałku wraca zalecenie pracy z domu, a od środy zaczną obowiązywać certyfikaty covidowe, które będą warunkiem wejścia do klubów nocnych oraz na imprezy masowe. Jednak coraz więcej jest opinii, że to nie wystarcza i potrzebny jest "plan C".

W niedzielę ministerstwo zdrowia poinformowało, że od wtorku osoby, które zostały zidentyfikowane jako bliski kontakt zakażonych, będą miały możliwość zastąpienia 10-dniowej kwarantanny wykonywanymi przez ten czas codziennymi testami na obecność koronawirusa.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński