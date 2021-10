Wielka Brytania: Szefowa MSW nie wyklucza policyjnej ochrony dla posłów

Brytyjscy posłowie mogą otrzymać policyjną ochronę podczas spotkań z wyborami w swoich okręgach - powiedziała w niedzielę minister spraw wewnętrznych Priti Patel, mówiąc o możliwych nowych środkach bezpieczeństwa po zabójstwie posła Davida Amessa.

Patel podkreśliła jednak, że bezpośredni kontakt posłów z wyborami z ich okręgów jest kluczowym elementem brytyjskiej demokracji i powinien zostać utrzymany.

Amess, 69-letni poseł rządzącej Partii Konserwatywnej, został zamordowany w piątek koło południa w miejscowości Leigh-on-Sea w południowo-wschodniej Anglii w kościelnej salce, gdzie przyjmował wyborców ze swojego okręgu. W piątki, gdy Izba Gmin zazwyczaj nie obraduje, brytyjscy posłowie spotykają się w okręgach z wyborcami, którzy mogą przyjść i podzielić się nurtującymi ich sprawami. Takie bezpośrednie spotkania posłów z wyborcami są głęboko zakorzenione w brytyjskiej tradycji politycznej.

W związku z zabójstwem aresztowany został 25-letni Ali Harbi Ali, obywatel brytyjski pochodzenia somalijskiego. Sprawca zadał posłowi 17 ciosów nożem, po czym spokojnie poczekał na przyjazd policji. W nocy z piątku na sobotę policja oficjalnie poinformowała, że uważa zabójstwo Amessa za akt terroru, a pierwsze ustalenia wskazują "na potencjalną motywację związaną z islamistycznym ekstremizmem".

Zabójstwo Amessa wywołało dyskusję na temat bezpieczeństwa posłów i tego, czy należy zrobić więcej, by ich chronić - szczególnie, że w 2016 r. w podobnych okolicznościach zabita została posłanka opozycyjnej Partii Pracy Jo Cox.

Patel powiedziała w niedzielę w stacji Sky News, że posłom w trybie natychmiastowym oferowane są dodatkowe zabezpieczenia i proszeni są oni o to, by dzielili się z policją informacjami o miejscu pobytu, ale wskazała, że istnieje "potrzeba wypełnienia wszelkich luk" w zakresie bezpieczeństwa. Mówiła o takich sprawach jak "wcześniejsza rezerwacja spotkań, sprawdzanie danych osób, z którymi się spotykają, sprawdzanie miejsc, do których się udają, zapewnienie, że nie są tam zdani na siebie". Zapytana, czy posłowie mogliby w swoich okręgach uzyskać rodzaj ścisłej ochrony, którą otrzymują w Westminsterze, odparła: "Wszystkie te kwestie i opcje są w tej chwili rozważane".

Przyznała, że po zabójstwie Amessa wielu posłów może się zastanawiać nad ich własnym bezpieczeństwem i tym, czy powinni się spotykać z wyborcami, ale podkreśliła, iż możliwość bezpośredniego kontaktu wyborców z posłami jest kluczowy dla brytyjskiej demokracji. "Nigdy przenigdy nie powinien być zerwany ten związek między wybranymi przedstawicielami a ich rolą w demokracji, odpowiedzialnością i obowiązkiem wobec ludzi, którzy ich wybrali" - podkreśliła.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński