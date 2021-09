Wielka Brytania: Szefowa MSZ Truss o pakcie AUKUS: Wolności trzeba twardo bronić

Zawarta przez Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi i Australią umowa wojskowa AUKUS pokazuje jej gotowość do twardego działania w obronie swoich interesów – napisała na łamach "The Sunday Telegraph" nowa brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Nowa minister nie odniosła się w artykule do ostrych protestów, które w związku z powstaniem AUKUS zgłasza Francja. Rząd w Paryżu nie kryje oburzenia, gdyż z powodu tego nowego paktu Australia zerwała podpisaną umowy na dostarczenie przez Francję okrętów podwodnych, wybierając zamiast tego technologię amerykańsko-brytyjską. W reakcji na zawarcie umowy Francja odwołała w piątek swoich ambasadorów z Waszyngtonu i Canberry.

Truss wskazała, że umowa - postrzegana jako odpowiedź na coraz bardziej asertywne działania Chin - pokazuje zaangażowanie Wielkiej Brytanii w regionie Indo-Pacyfiku. Podkreśliła, że Wielka Brytania zawsze będzie bronić wolności oraz sprzeciwiać się nieuczciwym praktykom.

"Wolności trzeba jednak bronić, dlatego budujemy również silne więzi w zakresie bezpieczeństwa na całym świecie. Dlatego też w zeszłym tygodniu premier ogłosił wraz z naszymi przyjaciółmi, prezydentem (USA, Joe) Bidenem i premierem (Australii, Scottem) Morrisonem, zawiązanie nowego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa o nazwie AUKUS" - napisała Truss.

"Pokazuje to naszą gotowość do twardego działania w obronie naszych interesów oraz sprzeciwiania się nieuczciwym praktykom i złym działaniom. Pokazuje również nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku" - dodała. Przypomniała, że w przedstawionym na początku roku zintegrowanym przeglądzie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i rozwoju premier Boris Johnson podkreślił kluczowe znaczenie tego regionu, jak również, że Wielka Brytania zaczęła negocjacje na temat przystąpienia do CPTPP, partnerstwa handlowego w regionie Pacyfiku.

Truss dodała, że "partnerstwo z podobnie myślącymi krajami w celu budowania koalicji opartych na wspólnych wartościach i interesach" przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom Wielkiej Brytanii - także poprzez stworzenie setek nowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji - jak również mieszkańcom innych krajów.

W ramach przeprowadzonej w środę przez Borisa Johnsona rekonstrukcji rządu Truss, dotychczasowa minister handlu zagranicznego, zastąpiła w roli szefa dyplomacji Dominica Raaba. Tego samego dnia wieczorem Wielka Brytania, USA i Australia ogłosiły zawarcie umowy AUKUS.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński