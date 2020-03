Wielka Brytania szykuje 30 mld funtów na łagodzenie skutków koronawirusa, połowa firm nie zapłaci podatku

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak w przedstawionym w środę budżecie zapowiedział pakiet stymulacyjny w wysokości 30 miliardów funtów, co ma pomóc gospodarce w przezwyciężeniu skutków epidemii koronawirusa. - W ciągu następnych dwunastu miesięcy prawie połowa firm w Wielkiej Brytanii nie zapłaci ani grosza podatku - powiedział Sunak.

W szczególności zapowiedział on, że wszystkie osoby przechodzące kwarantannę będą uprawnione do zasiłków chorobowych w pełnej wysokości, aw przypadku firm zatrudniających do 250 pracowników koszty ponoszone z tego tytułu przez pracodawców zostaną przez pierwsze 14 zrefundowane z budżetu.

Małe firmy będą miały dostęp do specjalnej linii kredytowej i zmniejszone zostaną obciążenia podatkowe dla małych sklepów, punktów usługowych, restauracji, hoteli czy lokali rozrywkowych.

Sunak przyznał, że epidemia odbije się na gospodarce, bo w szczytowym okresie nawet jedna piąta pracowników może przebywać na zwolnieniach lekarskich, co w połączeniu z kłopotami z łańcuchami dostaw na całym świecie spowoduje zmniejszenie produktywności. Zmniejszy się także popyt na wiele produktów i usług. Minister zapewnił jednak, że te problemy będą przejściowe, zaś brytyjska gospodarka jest na tyle silna, że je przezwycięży.

Plan pomocy gospodarce opiera się na trzech głównych filarach - zapewnieniu wszelkich niezbędnych środków publicznej służbie zdrowia, pomocy dla osób indywidualnych, które są na zwolnieniach lekarskich lub poddają się kwarantannie, oraz pomocy dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, w zwalczeniu skutków epidemii.

"Razem wzięte, nadzwyczajne środki, które dziś przedstawiłem, to 7 mld funtów na wsparcie osób pracujących na własny rachunek, przedsiębiorstw i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Aby wesprzeć (publiczną służbę zdrowia) NHS i inne usługi publiczne, przeznaczam również 5 mld funtów na pomoc w nagłych wypadkach - i w razie potrzeby pójdę dalej. Środki te są uzupełnieniem planów (...), które zapewniają dodatkowe poluzowanie fiskalne w wysokości 18 mld funtów, aby wesprzeć gospodarkę w tym roku. Oznacza to, że ogłaszam dziś w sumie bodziec fiskalny w wysokości 30 mld funtów, który ma wesprzeć Brytyjczyków, brytyjskie miejsca pracy i brytyjskie przedsiębiorstwa w tym momencie" - mówił Sunak.

Zastrzegając, że skutki gospodarcze koronawirusa są obecnie trudne do oszacowania, Sunak przewiduje, że wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w bieżącym roku wyniesie 1,1 proc. PKB, w 2021 r. - 1,8 proc., a w kolejnych latach do końca obecnej kadencji Izby Gmin będzie między 1,3 a 1,5 proc. Przewiduje też nieznaczny wzrost deficytu budżetowego, który z obecnych 2,1 proc. PKB zwiększy się w roku finansowym 2021-22 do 2,8 proc. PKB, ale w kolejnych latach ponownie zacznie spadać. W efekcie, jak zapewniał, dług publiczny Wielkiej Brytanii spadnie do końca kadencji Izby Gmin z obecnych 79,5 proc. PKB do 75,2 proc. w roku finansowym 2024-25.

Jeśli chodzi o inne kwestie, niezwiązane z koronawirusem, to zgodnie z wcześniejszymi obietnicami Sunak zapowiedział potężne inwestycje w infrastrukturę, których wartość ma wynieść 600 miliardów funtów w ciągu najbliższych pięciu lat. Te pieniądze mają zostać wydane na budowę i renowację dróg i linii kolejowych, tanie mieszkania i sieć szerokopasmowego internetu. Jak podkreślał, to największy pakiet inwestycyjny od kilkudziesięciu lat. W ramach inwestycji infrastrukturalnych miałby powstać m.in. trzykilometrowej długości tunel pod kamiennym kręgiem w Stonehenge, co miałoby rozładować notoryczne korki na trasie z Londynu na południowy zachód Anglii.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami podniesiony zostanie próg, od którego płacone są składki na ubezpieczenie społeczne. Zamrożona zostanie na kolejny rok akcyza na paliwo oraz na alkohol. Wprowadzony natomiast zostanie podatek od opakowań plastikowych i od produktów, które mają mniej niż 30 proc. materiałów nadających się do recyklingu.

W środę rano pomoc dla brytyjskiej gospodarki w przezwyciężaniu skutków koronawirusa ogłosił też Bank Anglii, obniżając główną stopę procentową z 0,75 proc. do 0,25 proc., czyli do najniższego poziomu w historii.