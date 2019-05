Wielka Brytania to dla polskich firm ciągle El Dorado

Wielka Brytania dla polskich przedsiębiorców wciąż jest swoistym El Dorado, oferuje bowiem potencjał rynku 65 mln konsumentów otwartych na nowe rozwiązania. Nie dziwi zatem, że wiele firm i start-upów próbuje tam swoich sił. Wiele traktuje też Wielką Brytanię jako trampolinę na globalne rynki.

- Jako brytyjskie Ministerstwo Handlu i Inwestycji (Department for International Trade) działając przy Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie pomagamy start-upom, firmom z sektora MŚP oraz dużym podmiotom z Polski w rozwijaniu biznesu i docelowym inwestowaniu w UK. Firmy skalujące się myślą o rynku brytyjskim jako rynku docelowym, bardzo lukratywnym zresztą, który stwarza bardzo wiele możliwości zaistnienia w tamtym ekosystemie. Natomiast faktycznie wielu klientów, z którymi pracujemy, ma plany i ambicje, aby użyć Wielkiej Brytanii również jako przysłowiowej trampoliny na rynki globalne.- Jak najbardziej. Wielka Brytania oferuje niesamowity potencjał rynku 65 mln konsumentów otwartych na nowe rozwiązania. Pomagamy firmom reprezentującym wszystkie sektory gospodarki. Dobrym przykładem jest sektor technologiczny.Polskie firmy oferujące innowacyjne rozwiązania mają dużo do powiedzenia na rynku brytyjskim i dobrze odnajdują się w tamtym ekosystemie. Firmy z branży IT mogą liczyć na co najmniej 40 proc. wyższą marżę niż w Polsce. Warto podkreślić, że Wielka Brytania, szczególnie Londyn, ma bardzo mocną scenę fintechową, ale polskie spółki doskonale sobie tam radzą, znajdują swoje nisze i starają się rozwijać, bazując na swoich kompetencjach.- Department for International Trade (DIT) powołano w celu pomagania brytyjskim przedsiębiorcom w rozwijaniu biznesu na skalę globalną oraz przyciąganiu inwestycji zagranicznych do Wielkiej Brytanii. Pomoc dla firm z Polski zainteresowanych skalowaniem do UK świadczona przez DIT jest wielopoziomowa. Oferujemy dostęp do ekspertów branżowych z rynku brytyjskiego, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami, co jest szczególnie ważne dla firm stawiających swoje pierwsze kroki na brytyjskim rynku.Eksperci, o których wspomniałem, przygotowują na potrzeby naszych klientów raporty rynkowe, analizy porównawcze oraz są w stanie doradzić, gdzie i jak warto rozwijać biznes. Na dalszych etapach nasze instrumentarium obejmuje doradzanie w kwestii doboru najlepszej lokalizacji siedziby czy też biura, kwestiach prawnych, podatkowych i finansowych.Tu warto wspomnieć o doradzeniu najlepszych rozwiązań pozyskania ulg podatkowych, np. na BiR, dofinansowania na innowacyjne produkty i usługi itp. Wspieramy przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w Wielkiej Brytanii i zatrudniać ludzi. Należy o nas (czyli o zespole, który reprezentuję) myśleć jako o swego rodzaju portalu do pełnej puli ekspertów, wiedzy i kontaktów w Wielkiej Brytanii.Korzystanie z naszej pomocy to dla wielu przedsiębiorców duża wartość dodana. Oprócz wspomnianych korzyści jest to również oszczędność czasu, a więc i pieniędzy. Często nasi klienci konsultują z nami swoje pomysły, proszą o opinię naszych ekspertów. Zdarzają się sytuacje, w których nasi eksperci weryfikują opracowania rynkowe klientów, które są już częściowo przygotowane. Głównie chodzi o to, by kierować przedsiębiorców we właściwych kierunkach, żeby jak najszybciej uzyskiwali te pakiety informacji, których potrzebują na rynku, który bardzo często jest dla nich jeszcze nieznany.- Absolutnie. Tu nie chodzi o wyprowadzanie firm z Polski. Zachęcamy do skalowania się polskich firm w Wielkiej Brytanii przez np. otwieranie spółek zależnych. Wówczas centrala firmy zostaje w Polsce, a my pomagamy rozwijać się dalej, eksplorować potencjał rynku brytyjskiego.Wspomniałem wcześniej, że DIT w ramach jednego z dwóch głównych zadań pomaga brytyjskim przedsiębiorcom w ekspansji globalnej. To dobry moment, aby wspomnieć, że gdy polski przedsiębiorca osadza się w Wielkiej Brytanii i zatrudnia tam ludzi, wówczas staje się przedsiębiorcą brytyjskim. Jako podmiot brytyjski może się udać do każdej ambasady na całym świecie i zlokalizowane tam działy handlowe funkcjonujące przy ambasadach pomagają w rozwoju biznesu na tamtejszych rynkach.- Na takie rozwiązanie decyduje się szczególnie wielu przedsiębiorców z branży technologicznej. Często strategia polega na rozwinięciu swojej firmy w Wielkiej Brytanii w celu zbudowania rozpoznawalnej marki, zapoznania się z prawem anglosaskim w celu późniejszego rozwoju biznesu np. w Stanach Zjednoczonych. Natomiast każda historia jest inna.W ubiegłym roku pomogliśmy 24 firmom z Polski, a rozmawiamy z ponad 600 firmami, które są na różnych etapach procesu inwestycyjnego w UK. Jest więc wiele podmiotów, którym pomagamy i są to nie tylko start-upy, lecz również MŚP, ale także i czempioni, jeśli chodzi o naszą gospodarkę.- Cały świat. Najczęściej są to Stany Zjednoczone, ale też Zjednoczone Emiraty Arabskie czy kierunki azjatyckie. Warto przy tym zaznaczyć, że jest to cała paleta biznesów - zarówno tych tradycyjnych, jak i bardzo nowoczesnych. To z kolei oznacza, że każdy scenariusz jest inny i za każdym razem staramy się dostrajać do potrzeb naszych klientów.- Udało się wszystkim, którym pomogliśmy do tej pory. To są na tyle mocne spółki, że w momencie, gdy są już na etapie internacjonalizacji, to mają już solidne podwaliny i strategie na dalszą ekspansję. Nie znam przypadku z doświadczeń naszych klientów, żeby firma zamknęła swoje podwoje w UK. To są spółki, które doskonale sobie radzą w brytyjskim ekosystemie, co zdecydowanie wzmacnia ich pewność siebie w stawianiu kolejnych kroków w skali globalnej.Kluczem do tego, że dobrze sobie radzą, jest to, że są na miejscu, zatrudniają ludzi na miejscu, a Wielka Brytania daje pulę talentów, najlepsze na świecie uniwersytety, świetnie wykształcone kadry i z tych dobrodziejstw przedsiębiorcy chętnie korzystają.- To bardzo dobre pytanie. Firmy, które my wspieramy, widzą bardzo duży potencjał rynku brytyjskiego. One już chcą tam być, żeby w momencie, jak brexit nastąpi, dostrajać się do nowych warunków. Taka jest retoryka firm, którym my pomagamy.- Jak najbardziej. Polscy przedsiębiorcy są niezwykle kreatywni, mogą powiedzieć w świecie naprawdę dużo i ten głos jest wyraźnie słyszalny na zagranicznych rynkach.- Najwięcej jest firm oferujących innowacyjne produkty i usługi technologiczne i to one mają największą szansę powodzenia, jak również wielki apetyt na Wielką Brytanię i tamten rynek. Brytyjskie platformy crowdfundingowe Seeders i Kickstarter są bardzo ciekawe dla polskich start-upów, które mogą starać się pozyskać za ich pomocą kapitał na dalszy rozwój. W UK ma swoje centrale 70 proc. europejskich firm, więc dostęp do klientów w sektorze B2B i kluczowych osób decyzyjnych jest naprawdę duży.Jest to bardzo relacyjny rynek, dlatego trzeba być tam na miejscu, by te relacje budować, by to procentowało. Z feedbacku naszych klientów wynika, że kiedy fizycznie pojawili się z zespołem w UK, biznes zaczął się rozwijać zupełnie inaczej. Po prostu lepiej i szybciej.- Rząd brytyjski robi naprawdę dużo, jeśli chodzi o słuchanie biznesu, by te warunki dla jego efektywnego funkcjonowania poprawiać. Publikowany corocznie raport innowacyjności gospodarki, w którym UK zajmuje 4. miejsce na świecie, pokazuje, że jest bardzo wiele mechanizmów, ulg podatkowych, funduszy na badania i rozwój, różnych programów, które efektywnie wspierają rozwój różnych gałęzi gospodarki. Z kolei raport Banku Światowego łatwości prowadzenia biznesu wskazuje, że Wielka Brytania zajmuje 4. miejsce w Europie, a globalnie jest na 9. pozycji.To wyraźnie wskazuje, że mówimy o liderze, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji. Zdecydowanie więcej firm decyduje się rozwijać biznes w Wielkiej Brytanii niż w Niemczech, Francji czy chociażby w Holandii. To świadczy o tym, że biznes łatwo się tam robi. Założenie firmy w Wielkiej Brytanii zajmuje 24 godziny i można to zrobić zdalnie. Kapitał zakładowy to symboliczny funt. W Polsce to jest 5 tys. zł.Nie bez znaczenia jest też otwarte podejście brytyjskich urzędników w relacji z przedsiębiorcami. Nasi klienci często wskazują, że w Wielkiej Brytanii po prostu jest łatwo prowadzić biznes. Jest wiele elementów w prawie podatkowym, które zaskakują, bo są przejrzyste, nie wymagają zbędnych interpretacji i pewne działania biznesowe można sprawnie i efektywnie realizować.- Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, chociaż dużą rolę odgrywają, tzw. scale-upy, czyli start-upy na nieco późniejszej fazie wzrostu. Podmioty te mają już pozyskany kapitał VC bądź osiągnęły już taki punkt w swoim rozwoju, że mogą z własnych nakładów realizować proces internacjonalizacji. Cały czas czekamy jeszcze na Polskiego „jednorożca” i wiele polskich start-upów ma tutaj jeszcze sporo do powiedzenia, za co trzymamy kciuki i z chęcią postaramy się wnieść wartość dodaną w szybkim skalowaniu takiej ambitnej firmy z pomocą programu Global Entrepreneur Programme.