Wielka Brytania traci Borisa Johnsona, ale wsparcie dla Ukrainy utrzyma

Wsparcie wojskowe Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, od początku inwazji rosyjskiej, wyniosło 2,3 mld funtów – to największa kwota wśród państw europejskich i druga co do wielkości po USA na świecie. Symbolem tej solidarności stał się ustępujący ze stanowiska premier Boris Johnson, który od początku wojny udzielał jednoznacznego wsparcia Kijowowi- także osobiście - odwiedzając stolicę Ukrainy. Czy ta dymisja zmieni relacje brytyjsko-ukraińskie?

Wielka Brytania rozwijała współpracę z Ukrainą już przed inwazją Rosji.

Londyn wspierając militarnie Ukrainę, rozbudowuje swój przemysł zbrojeniowy.

Zjednoczone Królestwo ma interes jako państwo we wspieraniu Ukrainy.

W miniony czwartek Boris Johnson podał się do dymisji w związku z kłopotami na wewnętrznej scenie politycznej. W ostatnich miesiącach straty wizerunkowe premiera Wielkiej Brytanii były częściowo rekompensowane przez jego działalność na arenie międzynarodowej, w szczególności w kontekście wojny w Ukrainie. Jego niezapowiedziane wizyty w Kijowe i tworzenie pewnej zażyłości w stosunkach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewniły mu popularność wśród społeczeństwa ukraińskiego oraz uznanie części międzynarodowej opinii publicznej.

Jak podkreślają ukraińscy politycy, w tym szef dyplomacji Dymitro Kułeba, odejście Johnsona jest traktowane jako strata, ale Kijów nie spodziewa się zmniejszenia dostaw uzbrojenia z Wielkiej Brytanii.

Współpraca Kijowa z Londynem jest w brytyjskim interesie

Jak twierdził XIX-wieczny polityk Henry Temple: „Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszników ani wiecznych wrogów; wieczne są tylko interesy Wielkiej Brytanii i obowiązek ich ochrony”. Wydaje się, że słowa te ilustrują także zasady współczesnej dyplomacji brytyjskiej.

Sojusz Wielkiej Brytanii z Ukrainą ma na celu równoważenie interesów mocarstw w Europie. Rosja, przez swoje inwestycje w Wielkiej Brytanii oraz możliwości prowadzenia wrogich działań na terytorium Zjednoczonego Królestwa (sprawa Litwinienki czy Skripala), stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa tego państwa.

Współpraca brytyjsko-ukraińska wykracza poza obecną doraźną pomoc wojskową związaną z działaniami zbrojnymi. Wielka Brytania po wystąpieniu z Unii Europejskiej szukała nowych partnerów handlowych w Europie. Londyn podpisał umowę handlową z Ukrainą w grudniu 2020 roku. Została ona zaprojektowana na podobnych zasadach, co umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z Unią Europejską z 2014 roku. Pomoc gospodarcza dla Kijowa była wspierana przez finansowanie modernizacji armii ukraińskiej, w tym przede wszystkim floty wojennej, jeszcze przed inwazją rosyjską. Te działania ze strony Londynu nakierowane były przede wszystkim na zabezpieczanie szlaków handlowych z Ukrainy.

Wojskowe transfery dla Ukrainy są korzystne dla brytyjskiego przemysłu

Wielka Brytania wspiera wysiłek zbrojny Ukrainy, wysyłając do tego państwa najnowocześniejsze systemy wyrzutni pocisków M270 MLRS oraz w liczbie 4 sztuk nowocześniejsze wyrzutnie HIMARS.

Ponadto wojska ukraińskie otrzymały również nowoczesne systemy przeciwlotnicze. Do walczącej Ukrainy trafiły również bezzałogowe statki powietrzne wyprodukowane za pośrednictwem firmy z Berkshire o wartości 100 mln funtów.

Dzięki zamówieniom z Ukrainy firmom brytyjskim z branży zbrojeniowej udało się znacznie zwiększyć produkcję sprzętu wojskowego, a dzięki doświadczeniom z pól walki w tym kraju osiągnięto znaczne przyspieszenie w rozwoju technologii militarnej. W celu wykorzystania niszowych technologii w wojnie w Ukrainie brytyjskie Ministerstwo Obrony otworzyło fundusz innowacji o wartości 25 mln funtów, pozwalający wykorzystać potencjał brytyjskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Na szczycie NATO w Madrycie, Boris Johnson zapowiedział, że Wielka Brytania wesprze Ukrainę kolejnym miliardem funtów pomocy na cele związane z prowadzeniem wojny. Można założyć, że bez względu na zmianę na stanowisku premiera, stała pomoc Londynu w wysiłkach zbrojnych na rzecz zwycięstwa z Rosją będzie utrzymana. Zjednoczone Królestwo dla utrzymania swojej wiarygodności jako członka NATO oraz biorąc pod uwagę środki już zainwestowane w sprawę Ukrainy, nie będzie chciało wycofać się ze wsparcia dla Kijowa.