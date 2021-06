Wielka Brytania: Twórcy szczepionki na liście odznaczeń z okazji urodzin królowej

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy opracowali szczepionkę przeciw Covid-19 oraz była szefowa rządowej grupy zadaniowej do spraw szczepionek znaleźli się na liście osób uhonorowanych odznaczeniami z okazji urodzin królowej Elżbiety II.

Tytułami szlacheckimi uhonorowani zostali m.in. prof. Sarah Gilbert, wakcynolog z Oxford Jenner Institute, która współtworzyła szczepionkę produkowaną przez firmę AstraZeneca, dyrektor tego instytutu - Adrian Hill oraz prof. Andrew Pollard, dyrektor Oxford Vaccine Group, która prowadziła testy szczepionki. W ten sam sposób uhonorowani zostali dwaj inni naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego Peter Horby i Martin Landray, którzy dowiedli, że deksametazon może być stosowany w leczeniu pacjentów ciężko chorych na Covid-19. Tytuł szlachecki otrzymała również Kate Bingham, była szefowa rządowej grupy zadaniowej do spraw szczepionek, dzięki której Wielka Brytania zapewniła sobie szeroki wachlarz szczepionek od różnych producentów i mogła jako pierwsza na świecie rozpocząć ich podawanie.

Spośród 1129 osób na liście uhonorowanych odznaczeniami, 62 proc. zostało docenione za pracę społeczną, a prawie jedna czwarta - za działania podczas epidemii. Lista została opublikowana w piątek przed północą, a przeddzień przypadających w sobotę oficjalnych urodzin królowej.

"Urodzinowe odznaczenia królowej pozwalają nam złożyć hołd wszystkim tym, którzy w swojej służbie dla tego kraju wykroczyli poza to, co było możliwe. Przez cały czas trwania epidemii widzieliśmy niezliczone przykłady bohaterów każdego dnia" - powiedział premier Boris Johnson.

Odznaczenia wręcza królowa lub inny wysoki rangą członek rodziny królewskiej, ale listę z rekomendacjami przedstawia kancelaria premiera. "Powinniśmy wziąć sobie do serca historie tych, którzy otrzymali dziś odznaczenia i zainspirować się ich odwagą i dobrocią. Niech będą one przypomnieniem tego wszystkiego, co możemy osiągnąć, gdy zjednoczymy się jako społeczeństwo" - dodał Johnson.

Tegoroczna lista odznaczonych jest najbardziej zróżnicowaną w historii. 567 osób, czyli 50,2 proc. uhonorowanych to kobiety, 15 proc. wywodzi się z mniejszości etnicznych tle, 9 proc. to osoby niepełnosprawne, a 5 proc. to osoby LGBT.

Wśród osób uhonorowanych za inne zasługi niż walka z pandemią znaleźli się m.in. piłkarze Jordan Henderson i Raheem Sterling, piosenkarki Lulu, Skin i Alison Moyet, muzyk Alan Parsons, dyrektor agencji wywiadu elektronicznego GCHQ Jeremy Fleming, była minister Andrea Leadsom czy aktor Jonathan Pryce, który w dwóch ostatnich sezonach serialu "The Crown" grał zmarłego w kwietniu męża królowej, księcia Filipa.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński