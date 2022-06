Wielka Brytania w czwartek zaczyna świętowanie 70-lecia panowania Elżbiety II

W czwartek w Wielkiej Brytanii rozpoczynają się czterodniowe główne obchody Platynowego Jubileuszu, czyli 70-lecia panowania królowej Elżbiety II. Mają być one równie spektakularne, jak ich okazja, która jest wyjątkowa nie tylko w skali tego kraju.

Elżbieta II jest bowiem nie tylko najdłużej panującym monarchą w historii brytyjskiego, a wcześniej angielskiego tronu, lecz także trzecią najdłużej panującą osobą w historii świata (spośród władców, których daty rządów są potwierdzone). Wyprzedzają ją tylko król Francji Ludwik XIV (72 lata i 110 dni) oraz król Tajlandii Rama IX, ale tego drugiego władcę Elżbieta II powinna wyprzedzić w połowie czerwca.

Tak naprawdę 70. rocznica objęcia tronu przez Elżbietę II minęła już 6 lutego, ale tak samo, jak przy okazji Złotego Jubileuszu w 2002 r. i Diamentowego w 2012 r., główne obchody przeniesiono na początek czerwca, który daje większą szansę na ładną pogodę. Poza tym 2 czerwca jest rocznicą koronacji królowej, która odbyła się w 1953 r.

Uroczystości rozpoczną się w czwartek o godz. 10 (godz. 11 w Polsce) od specjalnej edycji Trooping the Colour - corocznej parady wraz z przeglądem wojsk, która odbywa się w centrum Londynu z okazji urodzin królowej. Parada, w której weźmie udział ponad 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 członków orkiestr wojskowych, wyruszy spod Pałacu Buckingham, przejdzie przez reprezentacyjną aleję The Mall na Horse Guards Parade, plac defilad, na którym odbywa się przegląd wojsk, po czym wróci do Pałacu Buckingham. Członkowie rodziny królewskiej będą obserwować początek i koniec z balkonu Pałacu Buckingham, a także przegląd wojsk na Horse Guards Parade. Zwieńczeniem parady będzie przelot nad Pałacem Buckingham samolotów z eskadry akrobacyjnej RAF-u - Red Arrows. Na balkonie pałacu zabraknie jednak dwóch członków rodziny królewskiej, którzy z różnych powodów wycofali się z czynnego udziału w niej - średniego syna królowej, księcia Andrzeja, oraz jej wnuka, księcia Harry'ego.

W czwartek wieczorem w 2000 miast, miasteczek i wsi w Wielkiej Brytanii, na Wyspach Normandzkich, Wyspie Man i terytoriach zamorskich zapalone zostaną sygnały świetlne. Łańcuch świetlny, którego niegdyś używano do komunikacji, obecnie ma być symbolem jedności ponad miastami, granicami, krajami. Taki łańcuch świetlny został zapalony w 1897 r., aby uczcić Diamentowy Jubileusz królowej Wiktorii, a w 1977, 2002 i 2012 r. - Srebrny, Złoty i Diamentowy Jubileusz Elżbiety II.

W piątek na godz. 11.30 w londyńskiej katedrze św. Pawła zaplanowana jest msza dziękczynna za królową i jej panowanie. Nie będzie wprawdzie uroczystego przejścia na nabożeństwo, gdyż królowa zdecydowała, że aby nie wchodzić po stromych schodach, skorzysta z bocznego wejścia, za to przed rozpoczęciem mszy między o godz. 10.50 zabrzmi Wielki Paweł, największy dzwon kościelny w kraju. Będzie to ósmy raz od czasu zakończonej w 2021 r. renowacji, kiedy będzie rozbrzmiewał. Potem, o godz. 12.25, w Guildhall, siedzibie władz miejskich gminy City of London, odbędzie się przyjęcie.

W sobotę królowa i inni członkowie rodziny królewskiej mają wziąć udział w derbach na torze wyścigów konnych Epsom Downs w hrabstwie Surrey. Epsom Derby to jedyny z pięciu głównych wyścigów konnych w Wielkiej Brytanii, którego żaden z koni należących do monarchini jeszcze nie wygrał. Królową na torze ma powitać szpaler honorowy złożony z 40 byłych i obecnych dżokejów.

Wieczorem w sobotę na dziedzińcu Pałacu Buckingham odbędzie się Platynowe Przyjęcie w Pałacu, czyli koncert muzyki rozrywkowej. W czasie 2,5-godzinnego koncertu wystąpią m.in. Queen i Adam Lambert, Rod Stewart, Diana Ross, Duran Duran, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Hans Zimmer i Sam Ryder. Koncertowi towarzyszyć będzie wyreżyserowane przez Andrew Lloyda Webbera widowisko pokazujące zmiany, jakie zaszły w Wielkiej Brytanii w czasie panowania królowej w dziedzinie mody, muzyki, sportu i środowiska. Koncert przed Pałacem Buckingham będzie mogło obejrzeć na żywo 22 tys. osób, które wylosowały darmowe wejściówki, z których 5000 było przeznaczonych dla kluczowych pracowników.

W niedzielę nawet 10 mln osób weźmie udział w jednym z 85 tys. zaplanowanych w całym kraju ulicznych Wielkich Lunchów Jubileuszowych, podczas których ludzie będą mogli wspólnie jeść i świętować. Największy z nich odbędzie się w Windsorze, gdzie ma zostać ustawiony najdłuższy na świecie - 500-metrowy - stół. W Windsorze będą m.in. najmłodszy syn królowej, książę Edward, wraz z żoną. Z kolei następca tronu książę Karol wraz z żoną wezmą udział w lunchu na londyńskim stadionie krykietowym The Oval.

Ostatnim punktem obchodów będzie rozpoczynający się w niedzielę o 14.30 jubileuszowy korowód, w którym weźmie udział 10 tys. wolontariuszy, tancerzy, muzyków i członków sił zbrojnych. W trakcie 3-kilometrowej trasy z Opactwa Westminsterskiego do Pałacu Buckingham przedstawią oni historię 70 lat panowania królowej. Centralnym punktem tej parady będzie pochodząca z 1762 r. złota kareta koronacyjna, ta sama, którą Elżbieta II jechała w 1953 r. na swoją koronację. Kareta po raz ostatni przejechała ulicami Londynu 20 lat temu, w czasie obchodów Złotego Jubileuszu. Widowisko będzie podzielone na cztery części. Pierwszą będzie parada wojskowa, druga skupi się na zmianach, jakie zaszły w kulturze, modzie i muzyce w ciągu ostatnich 70 lat, trzecia - na życiu królowej, zaś czwarta to występ Eda Sheerana i wspólne odśpiewanie przed Pałacem Buckingham hymnu narodowego.

Z powodu problemów ze zdrowiem, które królowa miała przez ostatnich kilka miesięcy, nie ma pewności, w których wydarzeniach królowa będzie uczestniczyła osobiście. Pałac Buckingham zapowiadał, że informacje na ten temat będą podawane w przeddzień lub nawet w dniu wydarzenia, ale ponieważ w ostatnich dwóch tygodniach monarchini w dużej mierze wróciła do aktywności, jest duże prawdopodobieństwo, że weźmie udział w Trooping the Colour, mszy w katedrze św. Pawła i zapewne zjawi się też na trybunach toru w Epsom Downs.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński